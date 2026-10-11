Папе Римскому Льву XIV предстоит операция на легких: Ватикан сообщил подробности

Папа Римский Лев XIV в ближайшие дни перенесет хирургическую операцию по удалению небольшого узлового образования в легком. Об этом 71-летний понтифик лично рассказал в воскресенье, 11 октября, после традиционной молитвы «Ангел Господень» на площади Святого Петра в Ватикане, сообщает официальный сайт Vatican News.

По словам Папы Римского, образование обнаружили во время недавних медицинских обследований. Он подчеркнул, что врачи выявили его на очень ранней стадии и что оно имеет четкую локализацию.

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«Врачи считают целесообразным хирургическое вмешательство. Следуя их рекомендациям, я решил сделать операцию, чтобы удалить его», - сообщил Лев XIV.

Понтифик уточнил, что операция уже запланирована на ближайшие дни. Он также поблагодарил верующих за поддержку и попросил молиться за него.

Позднее директор Зала печати Святого престола Маттео Бруни сообщил дополнительные подробности. По его словам, хирургическое вмешательство состоится в первые дни следующей недели в римской университетской клинике «Агостино Джемелли».

В этой клинике был оборудован специальный папский номер после неудавшегося покушения на жизнь папы Иоанна Павла II в мае 1981 года, который используется до сих пор.

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Предполагается, что после операции Папа Римский проведет в больнице около недели.

При этом Ватикан пока не уточнил характер обнаруженного образования и не сообщил, является ли оно доброкачественным или злокачественным.

Как отмечает Associated Press, Лев XIV до сих пор не сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем во время своего понтификата. Он ведет активный образ жизни, в том числе играет в теннис и занимается плаванием.

Несмотря на предстоящую операцию, планы зарубежных поездок понтифика пока не изменились. С 6 по 17 ноября Лев XIV намерен посетить Уругвай, Аргентину и Перу.

Лев XIV, урожденный Роберт Фрэнсис Превост, был избран главой Римско-католической церкви в мае 2025 года после смерти Папы Франциска. Он стал первым понтификом, родившимся в США.