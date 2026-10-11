Новый удар стихии в Непале: мощный поток смыл десятки домов и мосты, без вести пропали люди

В Непале произошло новое разрушительное наводнение. В воскресенье, 11 октября, мощный поток воды, грязи и камней обрушился на населенные пункты в округе Горкха, примерно в 100 километрах к западу от столицы Катманду.

По последним данным, пять человек пропали без вести, десятки домов разрушены, несколько мостов смыты водой, сообщает Associated Press.

Читайте нас также Google News Facebook

Причиной бедствия стал оползень, перекрывший русло горной реки Будхи-Гандаки. Вода начала скапливаться за образовавшейся естественной плотиной, а затем прорвалась вниз по долине, уничтожая все на своем пути.

По предварительным данным Национального управления по снижению риска стихийных бедствий Непала, разрушены или серьезно повреждены около 36 домов и четыре моста. Пострадала также строительная площадка гидроэлектростанции. Вдоль реки повреждены линии электропередачи и связи.

Пять человек - две женщины и трое мужчин - числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.

Для спасения жителей привлечены армия, полиция и вертолеты. По данным военных, к середине воскресенья удалось эвакуировать 49 человек, оказавшихся в опасной зоне.

Читайте

Власти призвали население прибрежных районов немедленно переместиться на возвышенности. Предупреждения об опасности получили жители нескольких округов, расположенных ниже по течению реки.

Особую тревогу вызывает возможность новых прорывов воды. После оползня русло реки остается нестабильным, а уровень воды продолжает колебаться.

Новое бедствие произошло менее чем через два месяца после катастрофического наводнения в Непале, вызванного обрушением ледника в августе. Тогда погибли более 1400 человек, тысячи числятся пропавшими без вести, были разрушены жилые дома, дороги и мосты.

Страна до сих пор восстанавливает инфраструктуру после той трагедии. Теперь спасательным службам приходится одновременно устранять последствия прежней катастрофы и оказывать помощь жителям районов, пострадавших от нового наводнения.

По состоянию на воскресенье подтвержденных сообщений о погибших в результате нынешнего бедствия не поступало. Спасательные работы продолжаются.