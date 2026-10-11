Девятилетний китаец установил новый рекорд скорости сборки кубика Рубика: 2,51 секунды

Девятилетний китайский мальчик Сюаньи Гэн собрал кубик Рубика за 2,51 секунды и установил новый мировой рекорд. Достижение зарегистрировала Книга рекордов Гиннесса.

Рекорд был установлен 6 октября на турнире Guangzhou Grand Open 2026 в городе Гуанчжоу китайской провинции Гуандун.

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Сюаньи Гэн собирал классический кубик Рубика размером 3 × 3 × 3.

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Предыдущий рекорд принадлежал поляку Теодору Зайдеру. 8 февраля 2026 года на соревнованиях в Гданьске он собрал головоломку за 2,76 секунды. Гэн улучшил результат на на 0,25 секунды.

В скоростной сборке кубика Рубика даже такая небольшая разница имеет большое значение: лучшие участники справляются с головоломкой за считаные секунды.