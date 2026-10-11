Личные данные почти 80% жителей Франции выставлены на продажу в даркнете

Личные данные примерно восьми из десяти жителей Франции оказались в распоряжении киберпреступников и предлагаются к продаже в даркнете - скрытой части интернета.

Об этом заявил генерал Андре Петийо, один из руководителей французской жандармерии, выступая на конференции по вопросам безопасности в Тулоне, сообщает AFP.

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По словам генерала, объем украденной информации различается. В одних случаях злоумышленники располагают лишь отдельными сведениями о человеке, в других - практически полным набором персональных данных.

«У некоторых людей есть все: домашний адрес, телефон, электронная почта, медицинские данные», - рассказал Петийо.

Такая информация может использоваться для различных преступлений: оформления фиктивных кредитов, мошенничества, кражи личности и других незаконных операций.

Масштаб проблемы связан с многочисленными кибератаками, которым в последние годы подвергались французские госучреждения, коммерческие компании и организации.

Особенно серьезные утечки произошли летом 2026 года. Среди пострадавших оказались информационные системы налоговых органов Франции.

По данным исследования компании Surfshark, в первой половине 2026 года Франция заняла первое место в Европе по количеству скомпрометированных учетных записей.

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За шесть месяцев зафиксировано 43,4 млн таких случаев - более чем на 62% больше, чем во второй половине 2025 года

При этом речь идет именно об учетных записях, а не об отдельных людях: данные одного человека могли попасть в несколько разных утечек.

Эксперт компании Check Point Software Technologies Карим Хамиа ранее отмечал, что по масштабам утечек информации Франция занимает второе место в мире после США.

Специалисты предупреждают, что последствия подобных атак не ограничиваются интернет-мошенничеством. Украденные сведения могут использоваться и для преступлений в реальной жизни.

Так, после взлома базы данных Французской федерации стрелкового спорта злоумышленники получили информацию о владельцах оружия. Впоследствии некоторые из них стали жертвами квартирных краж.

Эксперты по кибербезопасности советуют гражданам использовать разные пароли для интернет-сервисов, включать двухфакторную аутентификацию и особенно внимательно относиться к подозрительным письмам, сообщениям и телефонным звонкам.

Даже если мошенник знает имя, адрес или другие личные сведения собеседника, это еще не означает, что он действительно представляет банк, государственное учреждение или другую организацию.