В Турции сигареты будут продавать только по удостоверению личности

В Турции готовят новые ограничения на продажу сигарет и других табачных изделий. Покупателям придется предъявлять удостоверение личности, а продавцы будут обязаны проверять их возраст.

Соответствующий законопроект планируется внести в парламент в ближайшие несколько недель, сообщает TRT Haber со ссылкой на министра здравоохранения Кемаля Мемишоглу.

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По словам министра, новые правила предусматривают обязательную проверку документа и идентификационного номера покупателя. Главная цель - не допустить продажу сигарет несовершеннолетним, которым приобретать табачные изделия в Турции уже запрещено.

Кроме того, власти намерены ограничить демонстрацию табачной продукции и усилить контроль за соблюдением запретов на курение. Дополнительные ограничения могут затронуть территории возле школ, спортивные площадки и другие общественные пространства.

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Мемишоглу объяснил необходимость новых мер ростом распространенности курения в стране, особенно среди молодежи и женщин. По его словам, в последние годы Турция добилась определенных успехов в борьбе с табачной зависимостью, однако теперь ситуация вновь вызывает беспокойство.

Министр также подчеркнул, что употребление табака является одним из главных факторов риска развития тяжелых заболеваний, включая рак легких и сердечно-сосудистые болезни.

По оценке Мемишоглу, болезни, связанные с употреблением табака, лежат в основе почти 60% причин смертности в Турции

Новые меры пока находятся на стадии подготовки. Когда именно обязательная проверка документов при покупке сигарет вступит в силу, станет известно после рассмотрения и принятия законопроекта.