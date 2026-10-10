В Панаме мощное землетрясение разрушило башню кафедрального собора XVI века: десятки пострадавших

Мощное землетрясение магнитудой 7,7, произошедшее 9 октября в Панаме, привело к разрушению зданий, повреждению дорог и многочисленным травмам среди местных жителей.

В городе Пенономе обрушилась одна из двух башен кафедрального собора Сан-Хуан-Баутиста. Как сообщает испанское агентство EFE, корреспонденты которого побывали на месте происшествия, землетрясение также разрушило часть гостиницы и здания администрации провинции Кокле.

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Обломки башни собора упали на прилегающую территорию и припаркованный автомобиль. В момент землетрясения внутри храма проходила встреча нескольких священников с местным епископом Эдгардо Седеньо. К счастью, никто из них не пострадал.

В Пенономе также частично обрушилась трехэтажная гостиница Dos Continentes. Серьезные повреждения получило здание администрации провинции: одна из его стен рухнула, обнажив служебные помещения, а в другой появились трещины.

По данным Национальной системы гражданской защиты Панамы (Sinaproc), землетрясение затронуло девять провинций страны. Согласно последней предварительной сводке, не менее 27 человек получили легкие травмы, повреждены более 400 зданий и сооружений, включая 188 школ, 142 жилых дома, 20 медицинских учреждений и 13 церквей.

В некоторых населенных пунктах разрушены участки дорог и мосты, из-за чего несколько общин оказались отрезаны от транспортного сообщения.

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Землетрясение произошло в пятницу в 12.56 по местному времени. По данным Геологической службы США (USGS), его эпицентр находился на юге Панамы, неподалеку от города Тоноси.

Подземные толчки ощущались и в столице страны, городе Панама, где тысячи людей покинули офисы, жилые дома и торговые центры. В некоторых районах произошло отключение электричества.

После основного землетрясения сейсмологи зарегистрировали более ста повторных толчков. Власти также объявляли предупреждение об угрозе цунами, которое впоследствии было отменено.

Международный аэропорт Токумен временно приостанавливал полеты, однако затем возобновил работу. Панамский канал, имеющий огромное значение для мировой торговли, продолжил функционировать.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино посетил пострадавшие районы и распорядился ускорить оценку разрушений и оказание помощи населению. Спасательные службы обследуют поврежденные здания. По последним данным, погибших в результате землетрясения нет.