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В Китае виртуальной певице выдали официальное удостоверение личности: зачем оно искусственному интеллекту

В Китае виртуальной певице выдали официальное удостоверение личности: зачем оно искусственному интеллекту

В Китае виртуальная певица по имени Юри (Yuri), созданная с помощью искусственного интеллекта, получила официальное удостоверение цифрового артиста.

Документ позволяет использовать ее образ в коммерческой деятельности, включая выступления и сотрудничество с различными компаниями, сообщает австралийский телеканал ABC.

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Необычное удостоверение выдали еще 11 июня в Пекинской зоне экономического и технологического развития. Юри стала первым виртуальным артистом Китая, получившим такой документ в рамках экспериментальной государственной программы.

В удостоверении указаны ее имя, условная дата рождения, адрес и характеристики внешности. При этом речь не идет о паспорте гражданина: документ предназначен для регистрации цифрового персонажа и его коммерческой деятельности.

Новый статус позволяет компании, управляющей виртуальной певицей, использовать цифровой валютный кошелек для расчетов, а также заключать соглашения с партнерами из индустрии моды, компьютерных игр и автомобильного бизнеса.

Юри выглядит как молодая женщина, хотя в действительности существует только в цифровом пространстве. Ее образ, голос и поведение создаются с использованием технологий генеративного искусственного интеллекта.

Несмотря на это, у нее уже есть собственные поклонники. На концерте в Шанхае виртуальная артистка выступала перед тысячами зрителей, появляясь на огромном экране шириной около 100 метров.

Во время шоу она пела на китайском и английском языках, мгновенно меняла наряды и взаимодействовала с публикой.

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В китайских социальных сетях за Юри следят более 100 тысяч пользователей

Однако за ее выступлениями и общением с поклонниками стоит команда реальных специалистов, которая разрабатывает и обслуживает цифровую систему.

Юри - лишь один из представителей быстро растущей индустрии цифровых персонажей.

По данным исследования Китайского университета коммуникаций, в 2025 году с этим сектором были связаны не менее 1,3 млн компаний. Объем рынка оценивался примерно в 48 млн юаней.

Виртуальные ведущие, продавцы-консультанты и блогеры уже используются в китайских интернет-магазинах, онлайн-трансляциях, рекламе и сфере развлечений. Некоторые госучреждения также применяют цифровых помощников для ответов на вопросы граждан.

Однако развитие таких технологий вызывает и новые проблемы. Искусственный интеллект может использоваться для распространения недостоверной информации, создания поддельных рекламных роликов или имитации внешности и голоса реальных людей.

Поэтому власти Китая начали разрабатывать механизмы регистрации цифровых персонажей, чтобы можно было установить, какая компания отвечает за их действия.

При этом получение удостоверения не означает, что искусственный интеллект признан самостоятельной юридической личностью. Ответственность за виртуального артиста по-прежнему несут люди и организации, которые им управляют.

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