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У Белого дома новый пресс-секретарь: кто такая Кэти Захария

У Белого дома новый пресс-секретарь: кто такая Кэти Захария

Президент США Дональд Трамп назначил новым пресс-секретарем Белого дома Кэти Захарию, которая до этого работала старшим советником по коммуникациям в компании Trump Media & Technology Group, управляющей социальной сетью Truth Social.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление американского лидера.

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О назначении Трамп объявил 9 октября в собственной социальной сети Truth Social. Он высоко оценил профессиональные качества Захарии и особо подчеркнул ее многолетнюю поддержку своего политического движения.

«У нее безупречная репутация сторонницы нашего движения. С самого начала она была преданной и блестящей соратницей. Кроме того, Кэти - убежденная сторонница MAGA», - написал президент.

Трамп выразил уверенность, что новый пресс-секретарь сможет успешно взаимодействовать с журналистами, американским обществом и администрацией Белого дома.

Кто такая Кэти Захария

Кэти Захария - американский юрист и политический комментатор, уроженка Калифорнии. Она окончила Университет Пеппердайна, где также получила юридическое образование.

До назначения в Белый дом Захария работала в компании Trump Media & Technology Group, а ранее занимала должность заместителя помощника министра по связям с общественностью и пресс-секретаря Министерства внутренней безопасности США.

В этом ведомстве она работала в период, когда его возглавляла Кристи Ноэм, покинувшая министерский пост в марте 2026 года.

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Захария также известна выступлениями на американском телевидении. Она регулярно комментировала политические события на Fox News и Newsmax, а во время президентских кампаний Трампа участвовала в работе его команды, в том числе в ключевых колеблющихся штатах.

Комментируя свое назначение, Захария назвала возможность работать на президента и американский народ «честью всей жизни».

Она пообещала рассказывать обществу о результатах деятельности администрации и выразила готовность сотрудничать с журналистами Белого дома и представителями СМИ по всей стране.

На новом посту Захария сменит Кэролайн Левитт, которая покинула администрацию в конце августа 2026 года.

Левитт стала пресс-секретарем Белого дома в январе 2025 года, когда ей было 27 лет. Она оказалась самым молодым человеком в истории США, занявшим эту должность.

В августе Трамп сообщил, что Левитт решила оставить работу, чтобы проводить больше времени с семьей и двумя маленькими детьми. При этом президент называл ее одной из своих самых доверенных помощниц.

После ухода из Белого дома Левитт решила продолжить карьеру в СМИ. С 1 ноября она должна начать работать политическим комментатором на телеканале Fox News.

 

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