Почти 7 тысяч задержанных за несколько недель: чем обернулись протесты французских школьников

Во Франции с середины сентября задержали более 6800 участников протестов старшеклассников. По данным Министерства юстиции страны, 86% задержанных - несовершеннолетние. Статистика опубликована в отчете о насилии, связанном с протестными акциями.

Обвинения предъявили 2376 человек. При этом 65% из них предстали перед судьей. Данные ведомства показывают, что протесты привели к масштабным судебным разбирательствам, сообщает France24

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Отдельно министерство сообщило о 21 решении об аресте на время досудебного расследования. Эти меры коснулись 15 взрослых и 6 несовершеннолетних.

В отчете также указано, что 21 человек был заключен в тюрьму. Документ опубликовали в пятницу, 9 октября.