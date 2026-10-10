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Конец эпохи в Saint Laurent: креативный директор Энтони Ваккарелло покидает модный дом

Конец эпохи в Saint Laurent: креативный директор Энтони Ваккарелло покидает модный дом

Французский модный дом Saint Laurent объявил об уходе своего креативного директора, бельгийского дизайнера Энтони Ваккарелло, который определял стиль бренда на протяжении десяти лет.

О кадровых переменах сообщила компания Kering, владеющая знаменитым модным домом. Имя преемника обещают назвать в ближайшее время.

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Ваккарелло возглавил творческое направление Saint Laurent в 2016 году, сменив Эди Слимана. За прошедшее десятилетие дизайнер сумел создать узнаваемый стиль, в котором наследие основателя бренда Ива Сен-Лорана сочеталось с современной чувственностью, строгими силуэтами и смелыми экспериментами.

Одним из главных элементов его коллекций стали подчеркнутые плечи, приталенные жакеты, прозрачные ткани, кожаные изделия и вечерние наряды. Ваккарелло также переосмыслил знаменитый женский смокинг, который когда-то сделал Ива Сен-Лорана одним из самых влиятельных модельеров XX века.

Последнюю коллекцию Ваккарелло для Saint Laurent представили на Неделе моды в Париже в начале октября. Показ прошел на фоне Эйфелевой башни и запомнился золотыми нарядами, черными вечерними платьями, строгими тренчами и эффектными туфлями на высоких каблуках.

Золотая гамма стала отсылкой к историческим коллекциям Ива Сен-Лорана, в частности к линии Rive Gauche 1991 года.

Тогда зрители еще не знали наверняка, что это прощальный показ дизайнера. Теперь он стал символическим завершением целого десятилетия в истории модного дома.

При Ваккарелло Saint Laurent значительно укрепил позиции на мировом рынке роскоши. В 2023 году годовая выручка бренда превысила 3 млрд евро.

Дизайнер также стремился вывести марку за пределы индустрии моды. В 2023 году было создано подразделение Saint Laurent Productions, которое занялось кинопроизводством.

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Среди проектов, поддержанных модным домом, - фильм «Эмилия Перес», получивший награды Каннского кинофестиваля.

С коллекциями Saint Laurent этого периода были связаны многие знаменитости, включая Зои Кравиц, Розэ из группы Blackpink, Беллу Хадид и Остина Батлера.

Уход Ваккарелло происходит на фоне масштабных перемен в группе Kering, которой также принадлежат Gucci, Balenciaga и Bottega Veneta.

В последние годы рынок предметов роскоши столкнулся со снижением спроса, особенно на некоторых ключевых направлениях. После рекордных результатов 2023 года продажи Saint Laurent начали сокращаться.

Новый генеральный директор Kering Лука де Мео проводит реорганизацию группы, стремясь восстановить рост ее брендов. За 2026 год акции компании потеряли около 31% стоимости. Финансовые результаты за третий квартал Kering планирует представить 22 октября.

При этом официальные причины ухода Ваккарелло не названы

Лука де Мео поблагодарил дизайнера за десятилетнюю работу, отметив его творческое видение и вклад в укрепление международного влияния Saint Laurent. Сам модный дом подчеркнул, что Ваккарелло помог сохранить индивидуальность марки и расширить ее присутствие не только в мире моды, но и в культуре.

Кто возглавит творческое направление Saint Laurent, пока неизвестно. Однако для одного из самых знаменитых французских модных домов начинается новая глава.

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