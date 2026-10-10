Девять человек, включая детей и беременную женщину, погибли при стрельбе в США

В американском городе Эри, штат Пенсильвания, произошла массовая стрельба, в результате которой погибли девять человек, включая предполагаемого преступника. Среди погибших - двое детей и, по сообщениям местных СМИ, беременная женщина. Трагедия произошла вечером 9 октября, сообщает CBS News.

Полиция получила первые сообщения о стрельбе около 17 часов по местному времени. Очевидцы рассказали, что мужчина с пистолетом открыл огонь возле жилого дома на улице Перри, после чего скрылся внутри здания.

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Прибывшие на место полицейские обнаружили на улице двух женщин с огнестрельными ранениями. Обе погибли.

Подозреваемый забаррикадировался в доме, который окружили сотрудники полиции и спецподразделения SWAT. Правоохранители пытались убедить мужчину сдаться, однако во время операции из здания вновь раздались выстрелы.

Когда полицейские смогли войти внутрь, они обнаружили тела других погибших, среди которых были дети.

Предполагаемого преступника также нашли мертвым. По предварительным данным, он получил огнестрельное ранение, которое нанес себе сам.

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Начальник полиции Эри Рик Лора назвал произошедшее одной из самых тяжелых трагедий, с которыми ему приходилось сталкиваться за годы службы.

По его словам, масштабы человеческих потерь и обстоятельства преступления потрясли даже опытных сотрудников правоохранительных органов.

Лора подчеркнул, что следователям потребуется время, чтобы восстановить полную картину событий. Подробности обнаруженного на месте преступления он отказался раскрывать из уважения к погибшим и их семьям.

Личности жертв и предполагаемого нападавшего пока официально не названы. Не установлено, были ли они знакомы между собой и что могло стать мотивом преступления.

Власти города заверили жителей, что опасности для населения больше нет. Расследование продолжается.