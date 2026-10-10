Нападения в школах Польши: задержаны 76 человек, проверено почти 50 тысяч учебных заведений

В Польше развернули масштабную полицейскую операцию после двух нападений на учебные заведения, произошедших с разницей в один день. Один человек погиб, несколько получили ранения, в том числе школьники.
К утру субботы, 10 октября, полиция проверила почти 50 тысяч образовательных учреждений и задержала 76 человек. Об этом сообщает польское общественное телевидение TVP Info со ссылкой на правоохранительные органы.
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По данным полиции, к 6 часам утра субботы по всей стране было зарегистрировано 231 сообщение об инцидентах, требующих проверки в связи с подозрениями в противоправных действиях.
Правоохранители продолжают круглосуточно отслеживать угрозы в интернете, проверять сообщения о возможных нападениях и патрулировать территории возле школ.
Два нападения за два дня
Первый серьезный инцидент произошел в среду, 7 октября, в городе Остроленка Мазовецкого воеводства.
По данным следствия, 19-летний учащийся профессионального училища напал с острым предметом на других учеников, преподавателей и прохожих. Девять человек получили ранения. Подозреваемый скрылся, однако вскоре был задержан полицией.
При нем также обнаружили рюкзак с самодельным взрывным устройством. Для проверки опасной находки привлекли специалистов.
На следующий день, 8 октября, трагедия произошла в начальной школе населенного пункта Лещидул-Новины, расположенного примерно в 50 километрах к северо-востоку от Варшавы.
По информации полиции, 15-летний бывший ученик школы напал с ножом на сотрудников учреждения. От полученных ранений погибла 37-летняя работница школы. Директор и учитель получили ранения.
Директору удалось обезвредить подростка до прибытия полиции. Нападавший был задержан.
Слухи о «кровавой пятнице» вызвали панику
После двух нападений в родительских чатах и социальных сетях начали распространяться сообщения о якобы готовящейся серии новых атак, назначенных на пятницу, 9 октября.
Эти слухи вызвали серьезное беспокойство среди родителей и педагогов.
В результате 59 школ по всей стране приостановили занятия. Большинство из них находятся в Мазовецком воеводстве, где произошли оба нападения.
В других учебных заведениях усилили охрану, организовали дополнительные дежурства у входов и предложили добровольную проверку школьных рюкзаков. Некоторые родители предпочли оставить детей дома.
При этом власти подчеркнули, что подтверждений существования организованной интернет-кампании с призывами к нападениям на школы нет. Не установлена и связь между двумя произошедшими нападениями.
В ходе усиленных проверок полиция задерживала подростков, у которых находили холодное оружие, а также тех, кто распространял угрозы в социальных сетях.
В Варшаве у 14-летнего школьника обнаружили нож со скрытым лезвием и 11 петард. Еще один подросток, 16 лет, принес в школу нож-бабочку
Отдельный случай произошел в городе Серпц. Там правоохранители предотвратили возможное нападение на школу, задержав 17-летнего подростка, который угрожал совершить опасные действия. Ему предъявили обвинения, суд постановил заключить его под стражу на два месяца.
Министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский заявил, что безопасность детей и подростков остается безусловным приоритетом властей.
По информации МВД, только в пятницу для обеспечения безопасности учебных заведений были задействованы более 24 тысяч полицейских.
После произошедшего польское правительство вновь подняло вопрос о необходимости ограничивать распространение в интернете материалов, пропагандирующих насилие.
Премьер-министр Дональд Туск отметил, что действующее законодательство не всегда позволяет оперативно блокировать подобный контент.
Поводом для обсуждения стало и то, что 15-летний подозреваемый в нападении на школу 8 октября имел при себе камеру, предназначенную для записи происходящего.
Власти намерены продолжить проверки учебных заведений, усиленное патрулирование и мониторинг интернет-угроз. Для сотрудников школ также планируется организовать дополнительную подготовку по действиям в кризисных ситуациях.