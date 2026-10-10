28 лет пешком домой: британец прошел 50 тысяч километров от Чили до Англии и переплыл Ла-Манш

Итория выглядит невероятной, но это правда. Британский путешественник Карл Бушби вернулся на родину спустя почти 28 лет после начала необыкновенной экспедиции. За это время он преодолел около 50 тысяч километров через 29 стран, пересек опасные джунгли, замерзший Берингов пролив и переплыл Каспийское море.

Последним серьезным препятствием стал Ла-Манш, который 57-летний путешественник также преодолел вплавь, сообщает британский телеканал ITV.

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Бушби отправился в путь 1 ноября 1998 года из чилийского города Пунта-Аренас. Тогда ему было 29 лет, и он рассчитывал добраться до родного Халла примерно за 12 лет.

Бывший британский десантник установил для себя два правила: не пользоваться транспортом для продвижения по маршруту и не возвращаться домой, пока путешествие не будет завершено.

Однако дорога оказалась гораздо сложнее, чем он предполагал.

Сначала Бушби прошел через Южную и Центральную Америку. Используя навыки, приобретенные во время военной службы, а также советы отца, Карл сумел избежать столкновений с вооруженными бандами и преодолеть Дарьенский пробел - труднопроходимую полосу джунглей на границе Колумбии и Панамы, известные своей опасностью, пишет BBC.

Затем он пересек США и Канаду и добрался до Аляски. В 2006 году вместе с французским путешественником Димитри Киффером он прошел по льду Берингова пролива, разделяющего Аляску и Россию. Переход занял 14 дней.

Возле чукотского села Уэлен их задержали пограничники за незаконное пересечение границы. Путешественникам грозила депортация, которая могла поставить крест на всем предприятии. предприятии. Однако апелляционный суд разрешил Карлу продолжить путь. Этому предшествовало вмешательство Джона Прескотта, занимавшего тогда пост заместителя премьер-министра Великобритании, а также Романа Абрамовича, который в то время был губернатором Чукотки и владельцем футбольного клуба «Челси».

В последующие годы Бушби прошел через Сибирь и страны Азии. Из-за ограничений на пересечение границ ему пришлось искать необычный путь в Европу.

В 2024 году Бушби решился переплыть Каспийское море. Этот этап занял 31 день, после чего путешественник достиг Азербайджана и продолжил движение через Турцию в Европу.

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На протяжении почти трех десятилетий экспедицию неоднократно прерывали визовые ограничения, финансовые трудности и пандемия коронавируса. Иногда Бушби приходилось временно уезжать в другие страны, но каждый раз он возвращался именно в ту точку, где остановился, чтобы не нарушить собстваенные правила.

Последнее серьезное испытание ожидало его у берегов Франции

Бушби рассчитывал попасть в Великобританию пешком через служебный туннель под Ла-Маншем, однако компания Eurotunnel отказала ему по соображениям безопасности.

Тогда путешественник решил пересечь пролив вплавь.

Заплыв продолжался три дня, из которых около 20 часов он провел непосредственно в воде. 5 октября Бушби вышел на пляж Шекспир неподалеку от Дувра. На берегу его встречали родные и друзья, а также знаменитый режиссер Вернер Херцог, снимающий документальный фильм о путешественнике.

«Приятно снова почувствовать под ногами родную землю. Все было непросто, но именно в этом и заключался смысл - доказать себе, что я способен на большее, чем думаю», - признался Бушби.

Впрочем, его экспедиция еще не закончена. От Дувра до родного Халла, где путешественника ждет мать, остается около 400 километров. Этот последний участок он тоже намерен пройти пешком.

За 28 лет Великобритания настолько изменилась, что Бушби признается: ему приходится заново привыкать к родной стране, даже к ценам в магазинах.

А главным открытием почти тридцатилетнего путешествия он считает людей, встреченных на пути. «99,999% людей - замечательные», - говорит путешественник.