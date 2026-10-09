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Во Франции нашли похищенные картины Ренуара: как полиция вышла на след преступников (новые подробности)

Во Франции нашли похищенные картины Ренуара: как полиция вышла на след преступников (новые подробности)

Французская полиция обнаружила две картины знаменитого художника-импрессиониста Пьера Огюста Ренуара, похищенные месяц назад из музея в городе Кань-сюр-Мер на Лазурном Берегу.

В ходе расследования задержаны шесть человек, среди которых, предположительно, находятся непосредственные участники ограбления. Об этом 9 октября сообщили Reuters и французская радиостанция RTL.

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Полиция провела масштабную операцию сразу в нескольких регионах страны. Подозреваемых задерживали в департаментах Приморские Альпы, Вар, Эро и Ду. По информации DW, часть задержаний прошла в городах Рокбрюн-Кап-Мартен, Фрежюс и Санари-сюр-Мер.

Среди задержанных - двое предполагаемых непосредственных участников ограбления. Подозреваемых доставили для допросов в Ниццу. Расследование ведется по делу о краже, совершенной организованной группой

Речь идет о картинах «Мадам Колонна Романо» (1910) и «Молодая женщина у колодца» (1886). Обе работы принадлежали парижскому музею Орсе и находились на длительном хранении в музее Ренуара, расположенном в бывшем доме художника.

О возвращении картин сообщил мэр Кань-сюр-Мер Бриан Массон. Он назвал их обнаружение огромным облегчением для жителей города, подчеркнув, что произведения являются частью местного культурного наследия.

При этом власти пока не раскрывают, где именно нашли полотна и в каком они состоянии.

Грабителей выдали следы ДНК

Как выяснили журналисты французской радиостанции RTL, следователям удалось установить личности предполагаемых грабителей благодаря генетическим следам, обнаруженным на вещах, брошенных ими при бегстве.

Двое основных подозреваемых - мужчины 30 и 42 лет, ранее уже попадавшие в поле зрения правоохранительных органов.

После их установления полиция организовала наблюдение за возможными сообщниками. В результате 7 октября в нескольких регионах Франции прошла серия задержаний.

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Особое внимание следователей привлек 51-летний мужчина, профессионально связанный с рынком произведений искусства. По информации RTL, его подозревают в возможном участии в организации продажи похищенных картин.

Полицейские, как утверждает радиостанция, наблюдали как минимум за одной встречей, во время которой предполагаемому посреднику показывали фотографии украденных произведений.

Ограбление продолжалось меньше трех минут

Напомним, дерзкое ограбление музея Ренуара произошло ранним утром 8 сентября.

Преступники прорезали отверстие в ограждении музейного сада, разбили окно и проникли в здание. С помощью электрической пилы они сняли крепления четырех картин.

Однако сработала сигнализация, и к музею быстро прибыл патруль муниципальной полиции. Спасаясь бегством, злоумышленники бросили в саду два полотна - «Мадам Пишон» и «Коко читает», на котором изображен сын художника.

Две другие картины им удалось унести. Вся операция заняла менее трех минут.

Первоначально стоимость четырех произведений, на которые покушались грабители, оценивалась примерно в 9 млн евро. Позднее в сообщениях о расследовании фигурировала оценка ущерба в 4,8 млн евро.

Музей Ренуара расположен на вилле, где художник провел последние годы жизни и умер в 1919 году. Для небольшого города Кань-сюр-Мер это одна из главных культурных достопримечательностей.

Расследование продолжается. Пока неизвестно, какие именно обвинения будут предъявлены задержанным.

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