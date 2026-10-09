9 октября 2026, 14:01 Наталья Гудемчук

В Италии украли 30 тысяч бутылок вина на 5 млн евро

В Италии украли 30 тысяч бутылок вина на 5 млн евро

С итальянской винодельни Marchesi Antinori похитили 30 тысяч бутылок вина общей стоимостью около 5 млн евро. Кража произошла накануне крупной экспортной поставки. Об этом сообщает Financial Times.

Преступление произошло в минувшие выходные на складе винодельни в Кортоне. По данным издания, в краже участвовали семеро профессиональных воров. Они отключили сигнализацию и вывезли бутылки на грузовиках. Пропажу обнаружили только утром в понедельник.

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На складе установлены камеры видеонаблюдения. Полиция расследует произошедшее.

По данным Financial Times, эта кража стала крупнейшей в Италии и мире как по количеству похищенных бутылок, так и по их общей стоимости.

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Генеральный директор Marchesi Antinori Ренцо Котарелла надеется, что похищенную коллекцию удастся вернуть. По его словам, вино обладает высокой ценностью, поэтому продать его незаметно будет сложно.

«Люди на винодельне плакали. Дело не только в стоимости вина - дело в чем-то большем», - рассказал Котарелла.

Он также предупредил потенциальных покупателей: бутылки, которые предлагают по подозрительно низким ценам, могут оказаться украденными.

Marchesi Antinori - один из старейших винодельческих домов мира. Компания была основана в 1385 году и поставляет свою продукцию в 170 стран.

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