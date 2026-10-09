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Томми Ли Джонс впервые за три года появился на красной дорожке

Томми Ли Джонс впервые за три года появился на красной дорожке

Американский актер Томми Ли Джонс, известный по фильмам «Люди в черном», «Беглец» и «Старикам тут не место», впервые с 2023 года появился на красной дорожке. 7 октября 80-летний артист посетил премьеру второго сезона сериала «The Lowdown», сообщает журнал People.

На мероприятии Джонс позировал фотографам вместе с исполнителем главной роли Итаном Хоуком и актрисой Райан Кирой Армстронг.

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Появление актера связано с его участием в новом сезоне криминальной комедийной драмы «Подноготная» («The Lowdown»), действие которой происходит в американском городке Талса. Главный герой сериала - журналист-любитель Ли Рейбон, которого играет Итан Хоук. Он расследует загадочные происшествия и разоблачает тайны влиятельных жителей города.

Томми Ли Джонс исполняет роль отца главного героя, с которым тот давно не поддерживал близких отношений. Неожиданное появление родственника становится одной из важных сюжетных линий второго сезона.

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Томми Ли Джонс, Райан Кира Армстронг и Итан Хоук.

За свою многолетнюю карьеру Томми Ли Джонс снялся в десятках фильмов. В 1994 году он получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в триллере «Беглец», где сыграл федерального маршала Сэмюэла Джерарда.

Несмотря на солидный возраст, актер продолжает работать в кино и на телевидении, хотя на светских мероприятиях появляется нечасто.

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Томми Ли Джонс впервые за три года появился на красной дорожке

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