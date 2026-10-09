Томми Ли Джонс впервые за три года появился на красной дорожке

Американский актер Томми Ли Джонс, известный по фильмам «Люди в черном», «Беглец» и «Старикам тут не место», впервые с 2023 года появился на красной дорожке. 7 октября 80-летний артист посетил премьеру второго сезона сериала «The Lowdown», сообщает журнал People.

На мероприятии Джонс позировал фотографам вместе с исполнителем главной роли Итаном Хоуком и актрисой Райан Кирой Армстронг.

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Появление актера связано с его участием в новом сезоне криминальной комедийной драмы «Подноготная» («The Lowdown»), действие которой происходит в американском городке Талса. Главный герой сериала - журналист-любитель Ли Рейбон, которого играет Итан Хоук. Он расследует загадочные происшествия и разоблачает тайны влиятельных жителей города.

Томми Ли Джонс исполняет роль отца главного героя, с которым тот давно не поддерживал близких отношений. Неожиданное появление родственника становится одной из важных сюжетных линий второго сезона.

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За свою многолетнюю карьеру Томми Ли Джонс снялся в десятках фильмов. В 1994 году он получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в триллере «Беглец», где сыграл федерального маршала Сэмюэла Джерарда.

Несмотря на солидный возраст, актер продолжает работать в кино и на телевидении, хотя на светских мероприятиях появляется нечасто.