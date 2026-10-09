«Современный Томас Эдисон»: Трамп наградил Илона Маска высшей научной наградой США

Президент США Дональд Трамп вручил Илону Маску Национальную медаль науки - одну из самых престижных государственных наград Соединенных Штатов.

На церемонии в Вашингтоне 8 октября президент назвал предпринимателя «современным Томасом Эдисоном» и высоко оценил его вклад в развитие американских технологий, сообщает Reuters.

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Награждение состоялось в Институте мира во время мероприятия, посвященного научным достижениям и технологическим инновациям. Вместе с Маском Национальную медаль науки получили сооснователь Google Сергей Брин, глава Nvidia Дженсен Хуанг и руководитель AMD Лиза Су.

Еще двум представителям технологической отрасли - основателю Dell Technologies Майклу Деллу и генеральному директору Microsoft Сатье Наделле - вручили Национальную медаль технологий и инноваций.

Особое внимание Трамп уделил Илону Маску, которого назвал промышленным гигантом и выдающимся изобретателем современности.

«За всю историю США мало кто сделал для продвижения национальных интересов страны больше, чем Илон», - заявил президент, отметив достижения предпринимателя в самых разных областях.

Обращаясь непосредственно к Маску, Трамп также назвал его своим другом и исключительным человеком.

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Согласно официальному сообщению Белого дома, Маск удостоен награды за масштабные инженерные достижения, расширившие возможности освоения космоса, развития интеллектуальных систем и средств связи.

Особый интерес церемония вызвала на фоне непростых отношений между президентом и предпринимателем.

Во время президентской кампании 2024 года Маск активно поддерживал Трампа, а после его возвращения в Белый дом в январе 2025 года стал одним из руководителей инициативы по повышению эффективности государственного управления DOGE, предусматривавшей сокращение федеральных расходов.

Однако позднее между ними произошел публичный конфликт. Маск резко раскритиковал предложенный Трампом законопроект о налогах и государственных расходах. Их разногласия переросли в обмен взаимными обвинениями в социальных сетях.

Впоследствии отношения между президентом и предпринимателем улучшились. На церемонии награждения Трамп вновь говорил о Маске как о близком союзнике и одном из наиболее значимых представителей американской технологической индустрии.

Национальная медаль науки вручается в США с 1963 года за выдающийся вклад в развитие науки и инженерного дела. Среди ее лауреатов - ученые, исследователи и изобретатели, чьи достижения оказали значительное влияние на развитие технологий и общества.