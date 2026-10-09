9 октября 2026, 09:28

Сегодня Землю накроет магнитная буря умеренного уровня G2

Сегодня Землю накроет магнитная буря умеренного уровня G2

В пятницу, 9 октября, Землю накроет магнитная буря умеренного уровня G2. Геомагнитные возмущения начнутся утром и, по предварительным прогнозам, продлятся около двух суток. Причиной станут выбросы солнечной плазмы после нескольких вспышек, произошедших в начале недели.

Две вспышки класса М зафиксировали 6 октября. Они сопровождались выбросами крупных облаков плазмы, направленных к Земле. Согласно расчетам международных прогностических центров, солнечное вещество достигнет нашей планеты утром 9 октября.

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Буря уровня G2 может сказаться не только на самочувствии людей. На высоких широтах возможны заметные изменения в работе энергосистем, а распространение коротковолновой радиосвязи может ухудшиться.

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Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и хронической мигренью стоит внимательнее следить за своим состоянием. Среди возможных жалоб - головная боль, утомляемость, нарушения сна, скачки артериального давления и общее недомогание.

На время геомагнитных возмущений рекомендуется не перегружать организм тяжелыми физическими нагрузками, избегать алкоголя и курения. Тем, кому врач назначил лекарства, важно соблюдать предписанную схему приема.

По прогнозу, геомагнитная обстановка начнет возвращаться к спокойному состоянию после окончания бури. Полная стабилизация ожидается 11 октября.

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