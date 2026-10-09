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Самолет без иллюминаторов: в США разрабатывают необычный пассажирский лайнер

Самолет без иллюминаторов: в США разрабатывают необычный пассажирский лайнер

Американская компания JetZero разрабатывает пассажирский самолет Z4, который внешне больше напоминает гигантского ската, чем привычный авиалайнер.

Его необычная конструкция должна значительно сократить расход топлива, а пассажиры могут оказаться в салоне без традиционных иллюминаторов, сообщает немецкое издание Bild.

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Главная особенность Z4 - форма самолета. В отличие от обычных лайнеров, у которых крылья прикреплены к длинному цилиндрическому фюзеляжу, здесь они плавно соединяются с широким корпусом, образуя практически единую поверхность.

Такая конструкция называется Blended Wing Body - интегрированное крыло. Благодаря ей подъемную силу создает не только крыло, но и значительная часть корпуса. Это позволяет уменьшить сопротивление воздуха и повысить эффективность полета.

По расчетам разработчиков, Z4 сможет перевозить около 250 пассажиров на расстояние до 9300 километров. При этом расход топлива может оказаться на 30-50% ниже, чем у традиционных самолетов сопоставимой вместимости.

Двигатели предполагается разместить в верхней задней части корпуса. Это должно не только улучшить аэродинамику, но и уменьшить шум, который слышат жители районов возле аэропортов.

Необычная форма самолета открывает новые возможности для обустройства салона. Вместо длинного узкого прохода пассажирское пространство будет значительно шире. Разработчики рассматривают различные варианты размещения кресел и отдельных зон, которые могут сделать длительные перелеты комфортнее.

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Однако возникает неожиданная проблема: многие пассажиры окажутся слишком далеко от внешних стен самолета, чтобы смотреть в обычные иллюминаторы.

Поэтому среди возможных решений обсуждаются окна в верхней части корпуса и цифровые экраны, на которые камеры будут передавать изображение окружающего пространства.

Таким образом, даже сидящие в центре широкого салона пассажиры смогут наблюдать за облаками, землей и небом. Правда, пока окончательный вариант интерьера не утвержден, и говорить о полном отказе от иллюминаторов рано.

Когда такой самолет появится в небе

JetZero уже испытывает уменьшенные модели необычного самолета. Следующий этап - первый полет полноразмерного экспериментального аппарата Jet1, который запланирован на конец 2027 года.

Он позволит проверить аэродинамические характеристики, устойчивость и управляемость конструкции перед созданием пассажирского Z4.

Проектом уже заинтересовались крупные авиакомпании. Американская United Airlines заключила предварительное соглашение, предусматривающее возможность приобретения до 200 самолетов при условии успешной разработки и выполнения требований безопасности.

К разработке также подключилась Japan Airlines, которая намерена использовать свой опыт эксплуатации пассажирских самолетов для совершенствования проекта.

JetZero рассчитывает начать коммерческую эксплуатацию Z4 в начале 2030-х годов. Однако прежде самолету предстоит пройти испытания, подтвердить заявленную экономичность и получить необходимые разрешения авиационных регуляторов.

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