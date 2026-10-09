9 октября 2026, 20:57 Валерия Леонова

Президент Литвы рассказал, как семь лет у власти истощили его эмоционально 

Президент Литвы рассказал, как семь лет у власти истощили его эмоционально 

Президент Литвы Гитанас Науседа признался, что годы на посту главы государства потребовали от него огромных эмоциональных сил. После завершения второго президентского срока он хотел бы больше путешествовать, читать и хотя бы на время отойти от публичной жизни.

Об этом политик рассказал в интервью литовскому порталу 15min.

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Науседа занимает пост президента с июля 2019 года. В 2024 году он был переизбран на второй пятилетний срок, который завершится в 2029 году.

По словам главы государства, постоянное напряжение, необходимость принимать сложные решения и переживать многочисленные кризисы постепенно приводят к эмоциональному истощению.

«Эти десять лет… Ну хорошо, сейчас прошло больше семи лет. Они настолько выжигают тебя изнутри, что я не знаю, когда там снова сможет что-то начать расти», - признался президент.

Он объяснил, что эмоциональные перепады на такой должности гораздо сильнее, чем в обычной, размеренной жизни. В результате возникает желание отдохнуть не только от работы, но и от постоянного внимания окружающих.

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При этом Науседа отметил, что не считает себя человеком, которому всегда необходимо находиться в центре внимания. По его словам, в нем есть черты интроверта, хотя общение с людьми нередко помогает ему восстанавливать силы.

Президент рассказал, что особенно ценит возможность побыть обычным туристом, которого никто не узнает. В качестве примера он привел поездки на португальский остров Мадейра. Там ему нравится ощущение свободы от официального статуса - по крайней мере до тех пор, пока кто-нибудь не окликнет его словами: «Господин президент, добрый день!»

Говоря о жизни после завершения президентских полномочий, Науседа дал понять, что хотел бы уделять больше времени личным интересам. Среди них - путешествия, книги и спокойная жизнь без постоянного присутствия в центре общественного внимания.

Несмотря на усталость, президент не объявлял о намерении досрочно оставить должность. Речь идет о планах на период после окончания его второго срока в 2029 году.

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