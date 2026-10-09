По делу о смерти Марадоны прокуратура потребовала для медиков до 12 лет тюрьмы

В Аргентине прокуратура потребовала приговорить шестерых медицинских работников, обвиняемых по делу о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны, к срокам от четырех до 12 лет лишения свободы. Самое суровое наказание предложено для его личного врача, нейрохирурга Леопольдо Луке, сообщает аргентинский телеканал TN.

На заседании суда 8 октября прокуроры потребовали назначить Луке 12 лет тюрьмы. Для Нэнси Форлини, отвечавшей за организацию медицинского обслуживания на дому, обвинение запросило 10 лет заключения, а для психиатра Агустины Косачов - восемь лет.

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Психологу Карлосу Диасу грозит пять лет лишения свободы, медбрату Рикардо Альмирону и координатору медперсонала Мариано Перрони - по четыре года. Прокуратура также потребовала запретить им заниматься профессиональной деятельностью на определенный срок.

При этом обвинение отказалось от претензий к седьмому фигуранту дела - врачу Педро Ди Спанье. По мнению прокуроров, он не несет уголовной ответственности за произошедшее, поскольку не принимал ключевых решений относительно лечения футболиста.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких на фоне хронической сердечной недостаточности.

Незадолго до смерти футболист перенес операцию по удалению субдуральной гематомы - скопления крови между оболочками головного мозга. После выписки из клиники он находился под наблюдением медицинских специалистов в арендованном доме.

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Прокуратура утверждает, что состояние Марадоны требовало постоянного медицинского контроля, однако необходимая помощь ему не была обеспечена. По версии обвинения, врачи игнорировали признаки ухудшения здоровья футболиста и не организовали его госпитализацию, несмотря на серьезные симптомы сердечной недостаточности.

Следствие считает, что при надлежащем уходе смерть Марадоны можно было предотвратить

При этом обвинения различаются в зависимости от предполагаемой роли каждого фигуранта. Троих подсудимых обвиняют в убийстве с косвенным умыслом - когда человек осознает опасность своих действий или бездействия и допускает возможность смертельного исхода. Остальным вменяют причинение смерти по неосторожности.

Нынешний судебный процесс стал повторным. Первый суд, начавшийся в 2025 году, был аннулирован из-за нарушений, связанных с действиями одной из судей. Новое разбирательство началось в апреле 2026 года.

Теперь суду предстоит заслушать заключительные выступления представителей семьи Марадоны и адвокатов обвиняемых. Окончательное решение пока не вынесено.