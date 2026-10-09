Нобелевскую премию мира присудили правозащитнице Нави Пиллэй из ЮАР

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Лауреатом Нобелевской премии мира 2026 года стала южноафриканская правозащитница и юрист Наванетхем «Нави» Пиллэй. Она удостоена награды за усилия по продвижению мира и международного права. Об этом сообщается на официальном сайте Нобелевской премии.

Пиллэй - бывший Верховный комиссар ООН по правам человека. Она занимала эту должность с 2008 по 2014 год.

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В 1967 году Пиллэй стала первой женщиной неевропейского происхождения, открывшей собственную юридическую практику в провинции Натал в ЮАР. Позднее она стала первой женщиной неевропейского происхождения в Верховном суде Южной Африки.

Пиллэй также работала судьей Международного уголовного суда и возглавляла Международный уголовный трибунал по Руанде, рассматривавший дела о преступлениях, совершенных во время геноцида 1994 года.

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Нобелевский комитет отметил ее приверженность универсальным правовым принципам и неизменность моральных убеждений на протяжении всей карьеры.

В 2026 году осталось объявить лауреата премии Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Его имя станет известно 12 октября.