9 октября 2026, 08:59

Названы 20 самых безопасных авиакомпаний Европы в 2026 году: кто оказался впереди конкурентов

Названы 20 самых безопасных авиакомпаний Европы в 2026 году: кто оказался впереди конкурентов

Греческая Aegean Airlines возглавила рейтинг безопасности европейских авиакомпаний за десятилетний период, опередив Ryanair и Austrian Airlines. При составлении списка учитывали не только историю происшествий, но и подготовку пилотов, состояние самолетов, систему контроля безопасности и финансовую устойчивость перевозчиков. Исследование также показало, что низкая стоимость билетов сама по себе не означает повышенного риска.

Рейтинг European Airline Safety Index 2026 подготовила компания AirAdvisor. В исследование вошли 20 крупных перевозчиков: 10 бюджетных и 10 традиционных авиакомпаний. Их отбирали по данным EUROCONTROL об объемах авиаперевозок за 2025 год.

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Кто вошел в первую пятерку

Aegean Airlines получила 89 баллов из 100 возможных. За десять лет у греческого перевозчика не было аварий, соответствующих критериям исследования. Второе место заняла Ryanair с 86 баллами, третье - Austrian Airlines с результатом 85,5 балла.

В пятерку также вошли норвежская Norwegian, набравшая 85 баллов, и SunExpress с 84,5 балла. Таким образом, три из пяти лидеров рейтинга - бюджетные авиакомпании.

Aegean получила максимальные 40 баллов за историю безопасности, а также 13 из 15 за эксплуатационные процедуры, 9 из 10 за авиапарк и 5 из 5 за финансовую стабильность. Однако отсутствие аварий не гарантировало другим перевозчикам места среди лидеров. British Airways, SAS и Eurowings тоже набрали максимальные 40 баллов за историю безопасности, но уступили конкурентам по совокупности остальных показателей.

Полный рейтинг безопасности авиакомпаний Европы

В исследовании оценивали шесть критериев. На историю безопасности приходилось 40% итогового результата, на сертификацию и аудит - 20%, на системы эксплуатационной безопасности - 15%. Еще 10% отводилось состоянию и возрасту самолетов, 10% - подготовке пилотов и 5% - финансовой устойчивости.

Результаты 20 перевозчиков распределились следующим образом:

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  1. Aegean Airlines - 89 баллов.
  2. Ryanair - 86.
  3. Austrian Airlines - 85,5.
  4. Norwegian - 85.
  5. SunExpress - 84,5.
  6. Air France - 83,5.
  7. British Airways - 83,5.
  8. Iberia - 83,5.
  9. Turkish Airlines - 83.
  10. Lufthansa - 83.
  11. KLM - 82,5.
  12. easyJet - 82.
  13. Eurowings - 81,5.
  14. SAS - 81,5.
  15. Wizz Air - 79,5.
  16. Transavia - 79.
  17. Vueling - 77.
  18. Jet2 - 73.
  19. SWISS - 72,5.
  20. Pegasus Airlines - 64,5.

Бюджетные авиакомпании показали близкие результаты

Средний балл лоукостеров составил 79,2, тогда как традиционные перевозчики набрали в среднем 82,8. Разница оказалась небольшой - 3,6 балла из 100.

«Многие путешественники считают, что более дешевый билет означает больший риск для безопасности, но данные этого не подтверждают», - заявил Euronews Travel генеральный директор AirAdvisor Антон Радченко.

По его словам, показатели аварийности у двух групп перевозчиков очень похожи, а системы управления безопасностью получили в среднем одинаковые оценки. Поэтому стоимость билета сама по себе не позволяет судить о безопасности полета.

В категории, связанной с возрастом и техническими характеристиками авиапарка, лоукостеры даже опередили традиционные авиакомпании. Их средний результат составил 7,8 из 10 против 7,1 у классических перевозчиков. Wizz Air и Pegasus получили в этой категории максимальные 10 баллов.

«Молодой авиапарк может давать преимущества с точки зрения технологий и эффективности, однако возраст самолета сам по себе никогда не следует рассматривать как показатель безопасности», - отметил Радченко. Он также подчеркнул, что при надлежащем обслуживании самолет может безопасно эксплуатироваться десятилетиями.

Что важно учитывать при оценке рейтинга

AirAdvisor использовала общедоступные сведения регулирующих органов и самих авиакомпаний. При оценке учитывались данные о происшествиях за 2016–2025 годы, результаты проверок и сертификации, подготовка пилотов, характеристики самолетов и финансовое положение перевозчиков.

При этом составители предупреждают: индекс предназначен для сравнения авиакомпаний, а не для окончательного вывода о безопасности конкретного перевозчика. Итоговая позиция зависит от нескольких факторов, поэтому даже максимальная оценка по истории происшествий не гарантирует лидерства в общем списке.

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