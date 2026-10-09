Гитлер Муссолини победил на выборах в Перу: он не первый политик в стране с таким именем

45-летний Гитлер Муссолини Симеон Флорес победил на выборах мэра округа Керопалка в Перу, опередив ближайшего соперника на 25 голосов. Об этом сообщает Euronews.

Симеон Флорес баллотировался от левоцентристской партии «Аора Насион». Он получил 229 голосов - 34,5% действительных бюллетеней. Его ближайший соперник Гаспар Бенильде Осорио Замбрано, представлявший партию «Народное обновление Перу», набрал 204 голоса, или 30,8%.

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Керопалка находится в провинции Лаурикоча департамента Уануко, к северу от Лимы. По официальным данным за 2024 год, в округе проживает немногим более 730 человек. Симеон Флорес также руководит инвестиционной группой Simeon SAC в городе Пилько-Марка того же департамента.

Это не первый случай, когда в Перу избирают политика с именем Гитлер. Гитлер Альба, представитель правоцентристской партии «Мы - Перу», был мэром города Юнгар в 2011–2014 годах.

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В 2018 году Альба вновь участвовал в выборах. Его выдвижение пытался оспорить кандидат по имени Леннин Владимир Родригес Вальверде, однако Альба победил, получив 47,7% голосов. Во время кампании он называл себя «хорошим Гитлером» и использовал лозунги «Гитлер возвращается» и «Гитлер с народом». По его словам, отец выбрал ему это имя, не зная о наследии нацистского диктатора Германии.

Еще один перуанский политик с таким именем - хирург Гитлер Сааведра. Он представлял партию «Мы - Перу» в Конгрессе страны с 2021 года до своей смерти в 2024 году. Ему было 46 лет.

В Перу родители нередко дают детям имена исторических деятелей или выбирают необычные варианты, не всегда учитывая связанные с ними негативные ассоциации.