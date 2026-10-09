Джеймс Бонд меняет профессию: Дэниел Крейг купил паб с привидением

Британский актер Дэниел Крейг, прославившийся ролью Джеймса Бонда, стал совладельцем старинного лондонского паба The Horseshoe.

Однако уже после заключения сделки выяснилось, что вместе с заведением актеру, возможно, достался необычный «постоялец» - призрак палача по имени Гилберт. Об этом сообщает британская газета The Times.

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Паб находится в районе Клеркенвелл и ведет свою историю с XVIII века. Крейг приобрел его вместе с тремя партнерами: основателем сети частных клубов Soho House Ником Джонсом, ресторатором Чарли Кэрроллом и Джастином О’Ши, креативным директором пивного бренда Bad Belze.

О необычной репутации заведения актер узнал от прежней хозяйки Полин Такер, которая вместе с мужем Ричардом управляла пабом на протяжении 36 лет.

По местной легенде, в подвале The Horseshoe обитает дух бывшего палача по имени Гилберт. Хозяйка утверждает, что его присутствие иногда можно почувствовать, хотя самого призрака никто не видит.

Крейг отнесся к рассказу с юмором:

Не знаю, что он пьет, но, возможно, нам придется оставить ему там пинту пива. Вот, Гилберт, держи!

Для 58-летнего Крейга покупка заведения стала своего рода возвращением к семейным традициям. Его родители управляли пабом в графстве Чешир, а бабушка и дедушка держали собственное заведение в городе Честер. Поэтому значительная часть детства будущего актера прошла среди посетителей, разговоров и шумных вечеров.

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Крейг вспоминает, что в детстве любил заходить в паб, общаться с постоянными гостями и слушать их истории.

По словам актера, британские пабы - это не просто места, где можно выпить пива. Они играют важную роль в жизни местных сообществ: сюда приходят встретиться с друзьями, обсудить новости или просто поговорить.

Интересно, что Крейг уже успел попробовать себя и в пивном бизнесе. Ранее в этом году он вместе с партнерами представил собственную марку лагера Bad Belze.

Новые владельцы собираются отремонтировать The Horseshoe, однако обещают сохранить его традиционную атмосферу. На первом этаже по-прежнему будет работать классический британский паб с пивом и простыми закусками. А этажом выше планируется оборудовать полноценный ресторанный зал.

Прежние хозяева уже объявили о завершении своей многолетней работы. Паб закрывается 9 октября на реконструкцию, которая, как ожидается, продлится до 2027 года.

Таким образом, у Дэниеля Крейга впереди новая роль - не на экране, а в реальной жизни. Ему предстоит найти общий язык с самым загадочным постоянным посетителем своего заведения.