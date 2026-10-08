Японский премьер попала в сложное положение из-за ареста военного США

Арест морского пехотинца США по подозрению в убийстве жительницы южного острова Окинава поставил премьер-министра Японии Санаэ Такаити в трудное положение в связи с неминуемым ростом протестов против американских военных баз и опасностью обострить отношения с Вашингтоном в случае чрезмерно жесткой реакции Токио на случившееся.

Об этом пишет ведущее информационное агентство страны Kyodo, комментируя череду событий вокруг этого преступления.

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Токио, отмечает агентство, не стал в связи с убийством выражать протест непосредственно президенту Дональду Трампу или его министрам. Протесты были заявлены только послу США в Японии Джорджу Глассу и командующему Вооруженными силами США в Японии генерал-лейтенанту Стивену Джосту. Однако сама Такаити пошла на необычный шаг, выразив возмущение случившимся на пленарном заседании обеих палат парламента перед произнесением там программной речи.

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Это, как полагают, призвано было успокоить негодование на Окинаве. Ее губернатор Гэнта Кодзя посетил 7 октября Токио, чтобы лично передать Такаити свой протест в связи с убийством. Однако, отмечает Kyodo, эта встреча была подана властями как «визит вежливости» для обмена мнениями по всему комплексу проблем Окинавы. «Мы не хотели создать впечатления, что премьер-министр и местный губернатор сплотились в том, чтобы осудить США», - приводит агентство слова источника в канцелярии главы правительства.

4 октября 20-летний американский морской пехотинец был арестован по подозрению в убийстве и ограблении 39-летней женщины в административном центре Окинавы, городе Наха. Ее тело нашли в местной гостинице, а предполагаемого убийцу обнаружили по записям видеонаблюдения. По данным следствия, он задушил женщину и затем забрал ее кошелек и другие личные вещи. Арестованный американец причастность к убийству отрицает.

На Окинаву приходится всего 0,6% японской территории, однако там сосредоточено более 70% площади всех объектов американских вооруженных сил в стране и порядка 70% численности размещенного в Японии контингента войск США. Инциденты с американскими военными происходят на острове практически постоянно.