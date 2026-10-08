Второе нападение с ножом в школах Польши за два дня: погибла женщина, двое ранены

В Польше 15-летний подросток напал с ножом на сотрудников школы. Погибла 37-летняя женщина, еще два человека получили ранения. Это уже второе подобное нападение в польских школах за два дня, сообщает агентство Reuters.
Трагедия произошла утром в четверг, 8 октября, около 9:00 в деревне Лещидул-Новины Мазовецкого воеводства, недалеко от города Вышкув.
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По данным полиции, нападавший - 15-летний подросток, ранее учившийся в этой школе. Он вошел в здание во время занятий и напал с ножом на сотрудницу школы.
Услышав крики, директор выбежал в коридор и попытался остановить подростка. Ему удалось обезвредить нападавшего, однако сам он получил ранения. Пострадала также учительница.
37-летнюю уборщицу пытались спасти медики, но реанимация не помогла. У погибшей остались двое детей. Жизни раненых директора и учительницы, по данным полиции, ничего не угрожает.
Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что подросток пришел в школу в шлеме с установленной на нем камерой. По предварительным данным, он намеревался снимать нападение.
Подросток задержан. Следователи устанавливают мотивы преступления.
Накануне, 7 октября, в школе города Остроленка 19-летний молодой человек также совершил нападение с ножом. По последним данным Reuters, пострадали десять человек, включая самого нападавшего.
Кроме того, полиция задержала 17-летнего подростка в городе Серпц, подозреваемого в подготовке еще одного нападения.
Польские власти проверяют, не связаны ли эти случаи с опасными заданиями, распространяемыми в интернете. Пока это лишь одна из версий следствия.
После произошедшего премьер-министр распорядился усилить меры безопасности. Полицейские будут ежедневно посещать школы, чтобы предотвратить новые нападения.