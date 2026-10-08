В Великобритании задержаны двое граждан Латвии за проникновение на военную базу

В Великобритании задержаны двое граждан Латвии по подозрению в незаконном проникновении на базу Королевских военно-воздушных сил Моулсворт в графстве Кембриджшир, сообщает BBC.

На территории базы также расположен разведывательный центр НАТО, пишет Sky News со ссылкой на полицию.

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Мужчин в возрасте 32 и 36 лет, проживающих в Великобритании, задержали рано утром в четверг, 8 октября, информирует агентство LETA.

Во время патрулирования сотрудники полиции Министерства обороны обнаружили на территории базы оставленный автомобиль. К проверке подключилась полиция Кембриджшира. При осмотре территории правоохранители заметили небольшое повреждение ограждения, а около двух часов ночи обнаружили и задержали двух мужчин.

Сначала их подозревали в незаконном проникновении на охраняемую территорию и повреждении имущества. Позднее задержание было оформлено по статье 4 британского Закона о национальной безопасности 2023 года. Она предусматривает ответственность за проникновение на охраняемый объект с намерением причинить вред интересам Великобритании.

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Оба мужчины остаются под стражей. В рамках расследования полиция также проводит обыски по двум адресам в городе Питерборо.

Расследованием руководит глава контртеррористической полиции Лондона Хелен Фланаган. По ее словам, правоохранители пока выясняют, с какой целью задержанные находились на территории базы, и рассматривают различные версии.

Фланаган также подчеркнула, что на данный момент нет оснований связывать этот случай с происшествием, произошедшим на прошлой неделе на другой британской авиабазе - Фэрфорд.

Расследование продолжается.