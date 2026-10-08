В Таиланде могут ввести сбор за выезд из страны

Минфин Таиланда рассматривает введение сбора для пассажиров любого гражданства, которые выезжают из страны на самолете. На первом этапе за каждый вылет предлагают взимать по 1000 батов (около 30 долларов). Об этом сообщает The Nation.

Согласно законопроекту, авиакомпании и билетные агенты будут собирать налог одновременно с оплатой билетов. Выезжающих по суше или морю на первом этапе освободят от его уплаты.

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Ставку сможет устанавливать Минфин, но она не должна превышать 5000 батов за один выезд. В министерстве объяснили инициативу необходимостью эффективнее использовать государственные ресурсы и обеспечить больше возможностей для реагирования на чрезвычайные ситуации.

От сбора предлагают освободить, в частности, детей двух лет и младше, пассажиров международных транзитных рейсов, которые остаются в транзитных зонах, и членов экипажей, летящих бесплатно при исполнении служебных обязанностей.

Общественное обсуждение проекта продлится до 29 октября. Если закон примут, он вступит в силу через 180 дней после официальной публикации. Пассажирам, купившим билеты до вступления закона в силу, платить налог не придется независимо от даты вылета.

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Таиланд уже вводил сбор на выезд в 1983 году. Он распространялся на граждан страны и иностранцев с постоянным видом на жительство: 1000 батов при вылете самолетом и 500 батов при выезде по суше или морю. С 1986 года его перестали взимать при наземных и морских поездках, а с 1991-го - при авиаперелетах. Сейчас этот налог не взимается.

По информации The Nation, собирать деньги будут авиакомпании или билетные агенты одновременно с оплатой перелёта. На первом этапе выезд по суше и морю предлагают освободить от налога. Законодательный потолок составит 5000 батов за одно отправление, но первоначально для авиапассажиров предусмотрена ставка в 1000 батов.

Для туристов из Латвии предложение означает потенциальное увеличение стоимости обратного перелёта: гражданство пассажира само по себе не будет основанием для освобождения. Однако сейчас доплачивать по этой инициативе не требуется.