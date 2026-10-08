В Эстонии бывшую машину скорой помощи превратили в салон красоты для собак

В эстонском уезде Тартумаа появилась необычная услуга для владельцев домашних животных: теперь груминг-салон может приехать прямо к их дому. Для этого предприниматели переоборудовали бывшую машину скорой помощи в мобильную парикмахерскую для четвероногих клиентов, сообщает Postimees.
Ярко-желтый фургон под названием Käpamobiil выглядит весьма необычно, но внутри находится все необходимое для ухода за домашними питомцами. Здесь собак купают, сушат, вычесывают, стригут и приводят в порядок их когти.
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Идея такого бизнеса возникла из вполне житейской ситуации. Собака одной из основательниц проекта регулярно посещала грумера, однако специалист решила закрыть салон из-за слишком высокой аренды помещения. Она собиралась продолжить работу с выездом на дом, но такой вариант оказался неудобным для хозяйки питомца.
Так появилось решение, которое позволяет совместить преимущества обычного салона и домашнего обслуживания: все оборудование находится в автомобиле, а владельцу животного достаточно обеспечить место для парковки.
Главное преимущество мобильного салона - возможность избавить питомцев от лишних поездок. Некоторые собаки плохо переносят дорогу, нервничают в незнакомой обстановке или боятся посещать обычные груминг-салоны.
В Käpamobiil стараются учитывать характер каждого животного. Если собака боится заходить в фургон, специалисты дают ей время освоиться, используют лакомства и не пытаются принудительно начинать процедуры. При необходимости уход можно проводить с перерывами.
Как сообщается на сайте Käpamobiil, мобильный салон обслуживает не только собак, но и кошек, которые спокойно переносят подобные процедуры.
Фургон оборудован отоплением и может работать круглый год. Основная территория обслуживания - Тарту и его окрестности, однако по предварительной договоренности специалисты готовы отправиться и в другие районы Эстонии.
Стоимость ухода зависит от размера животного и состояния его шерсти. Например, комплекс процедур для небольшой собаки весом до 10 килограммов обходится в 60-65 евро, а для крупной собаки весом более 40 килограммов - в 95-120 евро.
Таким образом, бывшая машина скорой помощи получила вторую жизнь. Теперь вместо медицинских вызовов она отправляется к четвероногим клиентам, которым тоже требуется особое внимание и забота.