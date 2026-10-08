В Бельгии студенческие протесты переросли в беспорядки: почти 200 задержанных

В Бельгии продолжаются студенческие протесты против реформ образования и повышения стоимости обучения. Наиболее напряженная ситуация сложилась в городе Льеж, где демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией.

Об этом сообщает The Guardian.

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По данным местной полиции, с начала октября в Льеже задержали 194 человека, в том числе 114 несовершеннолетних. Во время беспорядков пострадали 43 сотрудника полиции.

Из-за продолжающихся столкновений власти города ввели временный запрет на публичные собрания более трех человек. Ограничение будет действовать до 16 октября.

Студенты выступают против сокращения расходов на образование и повышения платы за обучение. В частности, во франкоязычной части Бельгии стоимость обучения для большинства студентов планируется увеличить с 835 до 1194 евро.

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В последние дни участники акций перекрывали улицы, а некоторые демонстрации перерастали в беспорядки. Полиция сообщала о случаях вандализма и поджогов.

Протесты проходят также в Брюсселе

Студенческие выступления в Бельгии начались еще несколько месяцев назад. В последние дни они усилились на фоне массовых протестов учащихся во Франции, где сотни школ столкнулись с перебоями в работе.

Власти Льежа призывают участников протестов отказаться от насилия.