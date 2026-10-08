Умерла Маргарет Гамильтон - программистка, чья работа помогла людям высадиться на Луну

Американская программистка Маргарет Гамильтон, руководившая разработкой бортового программного обеспечения для проекта «Аполлон», умерла 30 сентября в возрасте 90 лет. О её смерти сообщил Массачусетский технологический институт - MIT, где она работала над одной из самых сложных инженерных задач XX века.

Гамильтон помогла создать программы, от которых зависели навигация космических кораблей и безопасность астронавтов. Её имя особенно тесно связано с «Аполлоном-11»: во время первой высадки на Луну разработанное командой программное обеспечение позволило компьютеру справиться с перегрузкой и продолжить посадку.

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При этом Гамильтон стала известна далеко за пределами космической отрасли. Она добивалась признания программирования полноценной инженерной дисциплиной и вошла в историю как одна из пионеров разработки надёжного программного обеспечения.

От прогнозов погоды к космическим кораблям

Маргарет Хифилд Гамильтон родилась 17 августа 1936 года в городе Паоли, штат Индиана. В 1958 году окончила Эрлемский колледж, получив степень по математике.

Её путь в программирование начался с работы в MIT над программами прогнозирования погоды для метеоролога Эдварда Лоренца - одного из основоположников теории хаоса. Затем, в 1961–1963 годах, она участвовала в создании программ для системы противовоздушной обороны SAGE. Именно там особое значение приобрёл вопрос, которому Гамильтон посвятила последующую карьеру: как сделать программу надёжной в ситуации, когда ошибка может иметь тяжёлые последствия.

В 1965 году она присоединилась к проекту «Аполлон» в Инструментальной лаборатории MIT. Начав с программ для беспилотных полётов, Гамильтон затем стала руководить разработкой бортового программного обеспечения пилотируемых миссий. Над программами «Аполлона» работали сотни специалистов.

Как маленькая дочь обнаружила большую проблему

Во время напряжённой работы над космической программой Гамильтон воспитывала дочь Лорен и нередко брала её с собой в лабораторию. Один из таких визитов стал частью истории «Аполлона».

Четырёхлетняя Лорен, играя с симулятором командного модуля, случайно запустила предполётную программу, когда система имитировала полёт. Симулятор дал сбой. Гамильтон поняла, что подобная ошибка возможна и на настоящем корабле, и предложила защитить программу от неправильного действия пользователя.

Первоначально дополнительную защиту сочли ненужной: предполагалось, что хорошо подготовленные астронавты такой ошибки не допустят. Однако во время полёта «Аполлона-8» в 1968 году Джим Ловелл случайно повторил действие Лорен, нарушив работу навигационных данных. Команде на Земле пришлось искать способ восстановить систему.

Эта история наглядно показала принцип, который Гамильтон последовательно отстаивала: надёжность программы должна учитывать и человеческие ошибки. Подготовка пользователя не заменяет защиту системы от неверной команды.

Почему компьютер «Аполлона-11» продолжил посадку

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Другой критический эпизод произошёл 20 июля 1969 года, когда Нил Армстронг и Базз Олдрин приближались к поверхности Луны. Бортовой компьютер сообщил о перегрузке: от него требовалось выполнить больше операций, чем он мог обработать.

Программное обеспечение было устроено так, чтобы в подобной ситуации сохранять самые важные задачи. Компьютер отбросил менее приоритетные операции и продолжил расчёты, необходимые для посадки. Это позволило центру управления разрешить экипажу продолжить снижение.

Заслуга Гамильтон и её коллег заключалась не в создании системы, которой никогда не грозили сбои, а в способности заранее предусмотреть нештатную ситуацию и сохранить управление кораблём.

Женщина рядом со стопкой кода

Один из самых известных снимков Гамильтон сделан в MIT в 1969 году. На нём она стоит рядом с высокой стопкой распечаток программ для «Аполлона».

Позднее фотография стала символом вклада женщин в освоение космоса. NASA подчёркивает: в стопке находился код, разработанный самой Гамильтон и командой, которой она руководила, для бортовых компьютеров командного и лунного модулей.

История её работы и материнства тоже получила широкую известность. Лорен присутствовала в лаборатории, где создавались программы для полёта на Луну, и её случайное действие помогло обнаружить уязвимость, которую взрослые первоначально недооценили.

Карьера после «Аполлона»

После космической программы Гамильтон продолжила заниматься надёжностью сложных систем. В 1976 году она основала Higher Order Software, а в 1986-м - Hamilton Technologies. Её подход строился на предупреждении ошибок ещё на этапе проектирования.

В 2016 году Барак Обама наградил её Президентской медалью Свободы - высшей гражданской наградой США. В следующем году Музей истории компьютеров включил Гамильтон в число своих лауреатов за вклад в программную инженерию.

У Маргарет Гамильтон остались дочь Лорен, двое внуков и четверо правнуков. По сообщению MIT, памятная церемония состоится весной в Кембридже, штат Массачусетс.