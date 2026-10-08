Селин Дион упала на сцене во время концерта в Париже

Канадская певица Селин Дион упала во время концерта в пригороде Парижа, но сразу поднялась и продолжила выступление. Инцидент произошел вечером 7 октября на арене Plénitude Arena в Нантере, сообщает Le Parisien.

58-летняя артистка исполняла песню Dans un autre monde и энергично двигалась по сцене. Во время одного из танцевальных движений она потеряла равновесие и упала на бок.

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Однако певица практически сразу встала и продолжила петь, показав зрителям поднятый большой палец - знак того, что с ней все в порядке.

Французское телевидение, а также ряд французских СМИ опубликовали видео с концерта.



Это был уже 11-й концерт Дион в рамках ее возвращения на большую сцену после продолжительного перерыва.

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В тот же вечер произошел еще один неожиданный эпизод. Во время исполнения знаменитой песни Pour que tu m’aimes encore, написанной Жан-Жаком Гольдманом, певица забыла слова. Но 35 тысяч зрителей пришли ей на помощь и дружно продолжили петь.

В 2022 году Селин Дион сообщила, что у нее диагностирован редкий неврологический синдром мышечной скованности. Из-за болезни певица была вынуждена отменить выступления и на несколько лет прервать концертную деятельность.

В 2024 году она выступила на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, а в сентябре 2026 года вернулась с серией полноценных концертов.

Несмотря на небольшие происшествия, выступление 7 октября певица довела до конца.