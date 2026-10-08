Пюхтицкий монастырь и ЭПХЦ подали жалобы в Европейский суд в связи с изменениями в законе Эстонии о церквях

8 октября, в четверг, Эстонская Православная Христианская Церковь (ЭПХЦ) и Пюхтицкий Успенский женский монастырь подали жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с изменениями в Законе о церквях и приходах. Об этом сообщает ERR со ссылкой на адвокатское бюро Boutique Legal, представляющее интересы ЭПХЦ и монастыря.

Изменения в законе требуют от религиозных объединений до 28 декабря привести свою деятельность и документы в соответствие с новыми требованиями. Если к этому сроку связь с Русской Православной Церковью (РПЦ) не будет прекращена, министр внутренних дел Эстонии намерен обратиться в суд с требованием о принудительном прекращении деятельности соответствующих организаций.

Читайте нас также Google News Facebook

Присяжный адвокат Артур Князев утверждает, что требования государства затрагивают не только административные связи, но и религиозную идентичность верующих.

«Церковь и монастырь не просто просят исправить бумаги», - заявил Князев. По его словам, изменение церковных правил, которого требует государство, несовместимо с сохранением православной религиозной идентичности.

Читайте

Адвокат Стивен-Христо Эвестус отметил, что 8 июня Государственный суд сохранил закон в силе, истолковав запрещенную законом связь как административную, а не религиозную. По его словам, шесть из 17 судей, в том числе председатель Государственного суда, выразили особое мнение и сочли, что закон не соответствует требованию правовой ясности.

В ЭПХЦ считают, что на практике Министерство внутренних дел требует прекращения как административных, так и религиозных связей с РПЦ. Представители ЭПХЦ и монастыря намерены оспорить такие требования в ЕСПЧ.

При этом церковь продолжает диалог с Министерством внутренних дел. По словам представителей ЭПХЦ, Пюхтицкий монастырь отдельного приглашения на встречу с министерством не получал.

Изменения в Закон о церквях и приходах вступили в силу 27 июня. Религиозным объединениям предоставили шесть месяцев для приведения уставов, состава правлений и деятельности в соответствие с новыми требованиями. Требования к священнослужителям вступили в силу без переходного периода.