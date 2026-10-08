Пол Маккартни выпустил новые песни и необычную версию дуэта с Ринго Старром

Сэр Пол Маккартни представил расширенное издание своего альбома The Boys of Dungeon Lane. В него вошли три ранее не издававшиеся композиции и новая версия песни, записанной вместе с бывшим коллегой по The Beatles Ринго Старром. Об этом сообщается на официальном сайте Маккартни.

Новые песни получили названия City Fox, One Night Stand и Chelsea Boots. Все они были созданы во время работы над альбомом, первоначально вышедшим в мае 2026 года.

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Еще одним дополнением стала необычная версия композиции Home To Us, которую Маккартни исполнил вместе с Ринго Старром. Музыканты решили поэкспериментировать с записью и поменяли местами свои вокальные партии. В результате знакомая песня зазвучала по-новому.

Альбом The Boys of Dungeon Lane стал первой за более чем пять лет новой сольной работой Маккартни. В песнях музыкант обращается к воспоминаниям о детстве в Ливерпуле, родителях и юности, когда он еще не был знаменитым участником The Beatles.

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Особое место в этих историях занимают его ранняя дружба с Джорджем Харрисоном и знакомство с Джоном Ленноном - события, которые впоследствии изменили историю популярной музыки.

Первоначальная версия альбома включала 14 композиций. Расширенное издание дополнили четырьмя записями и новым оформлением. Для обложки использовали более ста изображений из личной коллекции Маккартни.

Альбом получил высокие оценки критиков и возглавил британский хит-парад. Кроме того, он вошел в число претендентов на престижную музыкальную премию Mercury Prize 2026 года.

Специальное издание уже доступно на цифровых музыкальных платформах, а выпуск на виниле запланирован на 9 декабря.