К Земле приближается облако солнечной плазмы: 9 октября ожидается магнитная буря

В пятницу, 9 октября, на Земле возможна магнитная буря умеренной силы. Причиной станет облако плазмы, выброшенное Солнцем 6 октября. По прогнозу американского Центра прогнозирования космической погоды NOAA, геомагнитная активность может достигнуть уровня G2.

Выброс корональной массы - огромного облака плазмы и магнитного поля из солнечной атмосферы - сопровождал вспышку класса M1.4. Теперь специалисты ожидают его прибытия к Земле и взаимодействия с магнитным полем нашей планеты.

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Британская геологическая служба также прогнозирует усиление геомагнитной активности в начале 9 октября с возможными периодами бурь G1 и G2. До прихода облака условия должны оставаться преимущественно спокойными.

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Насколько сильной будет буря

Уровень G2 означает умеренную геомагнитную бурю и соответствует значению Kp=6. Этот индекс характеризует возмущения магнитного поля Земли по шкале от 0 до 9. Более высокая категория - G3 - уже считается сильной бурей.

При G2 возможны нарушения распространения коротковолновых радиосигналов в высоких широтах, изменения условий работы спутников и колебания в энергосистемах северных регионов. Ещё одно возможное следствие - полярные сияния южнее привычных районов их наблюдения.

Когда облако достигнет Земли

Австралийский центр прогнозирования космической погоды оценивает прибытие выброса примерно в 07:00 UTC 9 октября - в 10:00 по латвийскому времени. Однако погрешность составляет около восьми часов в обе стороны, поэтому время начала бури может существенно измениться.

Наиболее заметное усиление активности ожидается 9 октября. На 10 и 11 октября австралийские специалисты допускают отдельные периоды слабой бури G1, но не прогнозируют непрерывную умеренную бурю на все три дня.