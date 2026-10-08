Еж, шмель, сова и тупик вместо Черчилля и Тьюринга: как изменятся британские банкноты

На новых британских банкнотах вместо портретов знаменитых исторических личностей появятся изображения животных и птиц. Банк Англии объявил, что выбрал четырех представителей дикой природы Великобритании: европейского ежа, земляного шмеля, обыкновенную сипуху и атлантического тупика.

Решение приняли после масштабного общественного голосования, в котором участвовал 478 531 человек. Британцам предложили выбрать любимых животных из списка 18 видов.

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Абсолютным фаворитом стал земляной шмель, набравший более 360 тысяч голосов. За сипуху проголосовали около 271 тысячи человек, за ежа - почти 260 тысяч.

Рыжая лисица тоже оказалась среди лидеров, получив более 244 тысяч голосов. Однако Банк Англии предпочел включить в окончательный список атлантического тупика - морскую птицу с ярким разноцветным клювом (кстати, на фото - он в левом верхнем углу). Таким образом, на банкнотах будут представлены обитатели разных природных сред Великобритании.

Каждое из четырех животных появится на купюре отдельного номинала - 5, 10, 20 или 50 фунтов стерлингов. Кому какая банкнота достанется, пока не решено.

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Сейчас на британских купюрах изображены экс-премьер Уинстон Черчилль, писательница Джейн Остин, художник Уильям Тернер и математик Алан Тьюринг

Портрет действующего монарха, короля Карла III, на новых банкнотах сохранится.

Решение заменить исторических личностей изображениями животных вызвало споры. В частности, лидер Консервативной партии Кеми Бейднок назвала такой шаг «стиранием истории».

В Банке Англии объясняют, что обновление дизайна необходимо в том числе для повышения защиты денег от подделок. Кроме того, новые купюры должны стать более узнаваемыми и удобными для использования.

Когда новые банкноты появятся в обращении, пока неизвестно. Их разработка, проверка и печать займут несколько лет. Первые купюры новой серии ожидаются в ближайшие годы