Два нападения на школы за два дня: в Польше погибла сотрудница, девять человек ранены

Два нападения на учебные заведения в польском Мазовецком воеводстве за два дня вызвали тревогу за безопасность школьников. В четверг, 8 октября, 15-летний подросток напал с ножом на сотрудников своей бывшей школы под Вышкувом: одна женщина погибла, ещё два человека получили ранения. Днём ранее в Остроленке 19-летний учащийся ранил девять человек. Оба подозреваемых задержаны.

Под Вышкувом погибла сотрудница школы

Нападение произошло около 09:00 в начальной школе имени Иоанна Павла II в деревне Лещидул-Новины, примерно в 70 километрах к северо-востоку от Варшавы.

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По данным полиции, 15-летний выпускник пришёл в школу во время занятий и на коридоре напал на сотрудницу хозяйственной службы. Ранения также получили учительница и директор, который вмешался и обезвредил подростка до прибытия полицейских.

37-летнюю сотрудницу пытались реанимировать, однако спасти её не удалось. Мотивы нападения пока неизвестны.

Директор Кшиштоф Охманьский рассказал Польскому радио RDC, что выбежал из кабинета, услышав крик. По его словам, у подростка было три ножа; во время столкновения тот ранил директора лезвием и ударил рукояткой. Несмотря на это, руководитель школы сумел его удержать.

Как сообщило RDC со ссылкой на представителя прокуратуры, делом несовершеннолетнего займётся отдел по семейным делам и делам несовершеннолетних районного суда в Вышкуве. Radio dla Ciebie

В Остроленке нападавший принёс мачете и взрывное устройство

Первое нападение произошло в среду, 7 октября, около 11:05 в комплексе профессиональных школ №4 в Остроленке. По данным прокуратуры, 19-летний учащийся напал на учеников и преподавателей, а затем покинул здание. Его задержали вскоре после происшествия в районе городского пляжа.

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Ранения получили пятеро учащихся, двое преподавателей и двое посторонних взрослых. Сам подозреваемый также был ранен: по сведениям властей, он причинил повреждения себе. Полиция сообщила, что при нападении использовалось мачете. Часть учеников, спасаясь, забаррикадировалась в классах.

Одна из преподавательниц получила тяжёлые травмы. Представитель прокуратуры Эльжбета Эдита Лукашевич заявила, что своевременная медицинская помощь спасла ей жизнь. К вечеру среды, по информации прокуратуры, непосредственной угрозы жизни пострадавших не было.

В рюкзаке нападавшего обнаружили самодельное взрывное устройство. Национальный прокурор Дариуш Корнелюк сообщил в эфире TVN24, что оно едва не было приведено в действие. Следствие ведётся по делу о покушении на убийство девяти человек. Мотивы подозреваемого устанавливаются.

Тревога родителей и усиление безопасности

Репортажи из Остроленки передают растерянность и страх семей. Родители приезжали к школе после сообщений от детей и ждали возможности увидеть их. Одна из матерей рассказала Wirtualna Polska, что получила от дочери короткое сообщение о нападении и о том, что она в безопасности, после чего несколько часов не могла с ней поговорить. Ученикам оказывали психологическую помощь.

Мэр Остроленки Павел Невядомский распорядился закрыть пострадавшее учебное заведение и ограничить доступ посторонних во все остальные муниципальные школы. Город также объявил о психологической поддержке для тех, кому она понадобится. На следующий день RDC сообщило о планах ужесточить школьные процедуры безопасности.

Министр образования Барбара Новацкая после нападения в Остроленке поблагодарила школьное сообщество и экстренные службы за быструю реакцию. В эфире TVN24 она отметила, что случившееся заставляет родителей задаваться вопросом, насколько безопасны их дети в школе. Министр также призвала уделять больше внимания кризису психического здоровья молодёжи и рискам радикализации в интернете.

После второго нападения Onet сообщил, что Главное управление полиции организует профилактические проверки вблизи школ по всей стране. Пока расследования продолжаются, власти не объявляли об установленной связи между двумя нападениями. Мотивы обоих подозреваемых остаются неизвестными.