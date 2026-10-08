8 октября 2026, 08:02 Наталья Гудемчук

«Боритесь!»: умерла 87-летняя испанка, ставшая символом борьбы за жилье

«Боритесь!»: умерла 87-летняя испанка, ставшая символом борьбы за жилье

В Испании в возрасте 87 лет умерла Марикармен Абаскаль, история которой стала символом борьбы против жилищного кризиса и вызвала массовые протесты по всей стране.

Пожилая жительница мадридского района Ретиро скончалась в больнице после того, как активистам не удалось остановить ее четвертое принудительное выселение. За последние десять лет Марикармен четыре раза оказывалась под угрозой выселения.

Читайте нас также

Ее история привлекла широкое внимание общественности и стала одним из символов протестного движения против выселений и роста стоимости жилья в Испании.

Читайте Mixer
«Боритесь!»: умерла 87-летняя испанка, ставшая символом борьбы за жилье

Смешные картинки на утро 8 октября и качалка
«Боритесь!»: умерла 87-летняя испанка, ставшая символом борьбы за жилье

Рыбы, Козероги, Тельцы и Водолеи в гороскопе Василисы Володиной на четверг…
«Боритесь!»: умерла 87-летняя испанка, ставшая символом борьбы за жилье

Психологический тест: что вам трудно позволить себе без чувства вины?
«Боритесь!»: умерла 87-летняя испанка, ставшая символом борьбы за жилье

Тельцы, Близнецы, Козероги и Водолеи в гороскопе Василисы володиной на…

При этом в последней борьбе женщине удалось добиться важной победы. Под давлением общественности инвестиционный фонд изменил свою позицию и после соглашения с властями позволил Марикармен вернуться в ее квартиру.

История пожилой женщины стала причиной массовых манифестаций по всей Испании и оказала влияние на политическую ситуацию в стране, в том числе стала одним из факторов, приведших к досрочным всеобщим выборам.

В последнем видео, записанном в больнице, Марикармен обратилась к активистам с последней просьбой: «Боритесь!»

google news Подпишитесь на нас
«Боритесь!»: умерла 87-летняя испанка, ставшая символом борьбы за жилье

Смешные картинки на утро 8 октября и качалка
«Боритесь!»: умерла 87-летняя испанка, ставшая символом борьбы за жилье

Рыбы, Козероги, Тельцы и Водолеи в гороскопе Василисы Володиной на четверг…

В мире

Чехия отказалась от «Евровидения-2027»: денег на конкурс не хватает
8 октября, 08:02
«Боритесь!»: умерла 87-летняя испанка, ставшая символом борьбы за жилье
7 октября, 21:10
Франция столкнулась с винным кризисом: производство упадет до минимума за 70 лет
Чехия отказалась от «Евровидения-2027»: денег на конкурс не хватает
7 октября, 20:32 20:32
В аэропорту Майами пассажир спрятал 10 живых птиц в нижнее белье - их обнаружили на досмотре
Чехия отказалась от «Евровидения-2027»: денег на конкурс не хватает
7 октября, 20:05 20:05
Туризм в Европе в 2026-м вырастет на 3,1%: новый прогноз WTTC
Чехия отказалась от «Евровидения-2027»: денег на конкурс не хватает
7 октября, 19:02 19:02
Таиланд намерен ввести налог на выезд из страны: сбор включат в стоимость авиабилетов
Чехия отказалась от «Евровидения-2027»: денег на конкурс не хватает
7 октября, 18:05 18:05
Нобелевскую премию по химии присудили ученым из Франции и Японии за открытия в органическом синтезе
Чехия отказалась от «Евровидения-2027»: денег на конкурс не хватает
7 октября, 15:57 15:57
Два самолета столкнулись в аэропорту Лос-Анджелеса
Чехия отказалась от «Евровидения-2027»: денег на конкурс не хватает
7 октября, 15:29 15:29
Горящие машины, шипы и стрельба: в Италии сорвалось дерзкое ограбление инкассаторов
Чехия отказалась от «Евровидения-2027»: денег на конкурс не хватает
7 октября, 14:29 14:29
В аэропорту Брюсселя в пятницу отменят около 140 рейсов
Чехия отказалась от «Евровидения-2027»: денег на конкурс не хватает
7 октября, 13:57 13:57
Дорогая энергия, огромные долги и бум ИИ: МВФ предупредил о рисках для мировой экономики
Чехия отказалась от «Евровидения-2027»: денег на конкурс не хватает
7 октября, 13:27 13:27
Чехия отказалась от «Евровидения-2027»: денег на конкурс не хватает

Латвия

В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
7 октября, 19:30
В четверг в Латвии потеплеет до +20 градусов
7 октября, 17:34
В Латвии начался сезон гриппа: зарегистрированы первые случаи заболевания
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
7 октября, 12:58 12:58
Слишком дешево, чтобы быть правдой: мошенники охотятся на покупателей на ss.lv и Marketplace
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
7 октября, 12:29 12:29
В музее Ротко в Даугавпилсе «оживили» фотографии художника
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
7 октября, 11:58 11:58
Срочно нужны доноры крови: четыре группы сейчас особенно востребованы
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
7 октября, 11:27 11:27
За перевозку мигрантов через границу в Латвии могут давать до 12 лет тюрьмы
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
7 октября, 10:28 10:28
Кулбергс предложил отказаться от сбора со стримингов ради отношений с США
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
7 октября, 10:27 10:27
Вооруженные люди угрожали латвийским военным во время попытки прорыва границы
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
7 октября, 09:58 09:58
«Потери никакой не будет»: Экс-депутат Шуплинска поддержала сокращение Сейма до 70 человек
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
7 октября, 08:29 08:29
Молоко подешевело на 10,8%, яйца на 12% - что показал первый квартал льготы
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
7 октября, 07:58 07:58
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона

ЧП

Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
7 октября, 10:27
Вооруженные люди угрожали латвийским военным во время попытки прорыва границы
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
7 октября, 07:58
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 15:16
«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 13:17
Самолёт падал быстрее, чем парашютист в свободном полёте: выяснились новые шокирующие детали инцидента на борту FlyDubai (ВИДЕО)
29 сентября, 14:27
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
ВИДЕО
29 сентября, 07:58
В Риге грузовик Rimi оказался в заборе, а у водителя не было прав
27 сентября, 18:57
Новая трагедия в Непале: лавина накрыла лагерь в Гималаях, найдены тела двух человек
26 сентября, 08:58
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи

Бизнес

Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
2 октября, 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
28 сентября, 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга

Культура

Во Франции украли одну из самых дорогих книг в мире с обложкой Сальвадора Дали
7 октября, 18:35
Стивен Спилберг займется «Трансформерами-8»: что известно о новом фильме
Во Франции украли одну из самых дорогих книг в мире с обложкой Сальвадора Дали
7 октября, 17:05
«Уля» третью неделю подряд возглавляет кинопрокат Латвии: фильм посмотрело более 60 000 зрителей
Во Франции украли одну из самых дорогих книг в мире с обложкой Сальвадора Дали
7 октября, 13:27
Чехия отказалась от «Евровидения-2027»: денег на конкурс не хватает
7 октября, 12:29
В музее Ротко в Даугавпилсе «оживили» фотографии художника
7 октября, 09:28
Холли Берри отвергла обвинения бывшего мужа и рассказала о конфликте с сыном
6 октября, 11:31
Съемки фильма «Бэтмен 2» остановлены
ФОТО
6 октября, 10:30
В США купленная за 30 долларов картина продана на аукционе за 1.35 млн долларов
6 октября, 09:31
Во Франции украли одну из самых дорогих книг в мире с обложкой Сальвадора Дали

Mixer

Психологический тест: что вам трудно позволить себе без чувства вины?
8 октября, 08:02
Психологический тест: как вы открываете подарок - и узнайте, умеете ли вы радоваться жизни
Психологический тест: что вам трудно позволить себе без чувства вины?
8 октября, 08:01
Водолеи, Овны, Стрельцы и Весы в гороскопе Анжелы Перл на пятницу 9 октября
Психологический тест: что вам трудно позволить себе без чувства вины?
8 октября, 07:41
Три осенних напитка помогают справиться с тягой к сладкому: они ускоряют метаболизм и уменьшают вздутие живота.
8 октября, 07:15
Что в доме раздражает каждый знак зодиака сильнее всего - и что он первым захочет поменять
8 октября, 06:07
Смешные картинки на утро 8 октября и качалка
8 октября, 05:51
Медовое зеркало покажет верный ракурс: какие знаки цыганского гороскопа 8 октября увидят полезную подсказку
7 октября, 23:05
Рыбы, Козероги, Тельцы и Водолеи в гороскопе Василисы Володиной на четверг 8 октября
7 октября, 22:03
Психологический тест: что вам трудно позволить себе без чувства вины?

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии
7 октября, 14:57
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь для оплаты важной терапии
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии
6 октября, 16:57
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для лечения 6-летнего сына
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии
5 октября, 12:58
«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается
2 октября, 11:27
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для оплаты лечения 6-летнего сына
1 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь, чтобы он начал нормально говорить
30 сентября, 11:59
«Зеленая лампа»: маме 6-летнего Марка из Сигулды нужна помощь для лечения сына
29 сентября, 16:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
28 сентября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии

Спорт

Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить
7 октября, 16:28
Мбаппе может покинуть «Реал» летом 2027 года: правда или слухи?
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить
7 октября, 10:58
Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины и забил гол
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить
6 октября, 19:57
Какаду стали символами Олимпиады-2032: Брисбен представил необычные эмблемы Игр
5 октября, 18:30
Александр Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ
2 октября, 18:56
После ухода Роналду сборная Португалии потеряла более 1,5 млн подписчиков в Instagram
2 октября, 11:58
Лионель Месси стал владельцем футбольного клуба «Эльденсе» - уже второго в Испании
1 октября, 19:00
Рекорд NBA на аукционе: майку Майкла Джордана продали за 12,26 млн долларов
1 октября, 16:27
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас