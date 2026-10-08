«Боритесь!»: умерла 87-летняя испанка, ставшая символом борьбы за жилье

В Испании в возрасте 87 лет умерла Марикармен Абаскаль, история которой стала символом борьбы против жилищного кризиса и вызвала массовые протесты по всей стране.

Пожилая жительница мадридского района Ретиро скончалась в больнице после того, как активистам не удалось остановить ее четвертое принудительное выселение. За последние десять лет Марикармен четыре раза оказывалась под угрозой выселения.

Читайте нас также Google News Facebook

Ее история привлекла широкое внимание общественности и стала одним из символов протестного движения против выселений и роста стоимости жилья в Испании.

Читайте

При этом в последней борьбе женщине удалось добиться важной победы. Под давлением общественности инвестиционный фонд изменил свою позицию и после соглашения с властями позволил Марикармен вернуться в ее квартиру.

История пожилой женщины стала причиной массовых манифестаций по всей Испании и оказала влияние на политическую ситуацию в стране, в том числе стала одним из факторов, приведших к досрочным всеобщим выборам.

В последнем видео, записанном в больнице, Марикармен обратилась к активистам с последней просьбой: «Боритесь!»