Aerosmith возвращаются на сцену после двухлетнего перерыва: объявлены два больших концерта

Легендарная американская рок-группа Aerosmith объявила о возвращении на сцену спустя два года после решения прекратить гастрольную деятельность из-за серьезной травмы голосовых связок солиста Стивена Тайлера, пишет Los Angeles Times.

Музыканты дадут два специальных концерта в Лос-Анджелесе - 29 октября и 1 ноября, сообщается на официальном сайте группы.

Читайте нас также Google News Facebook

Выступления пройдут на знаменитой концертной площадке Hollywood Bowl под названием California, Dream On: Aerosmith & Friends. Вместе с Aerosmith на сцену выйдут известные рок-музыканты и приглашенные исполнители.

Среди заявленных участников - группы The Black Crowes, Run-DMC и Heart, певец Билли Айдол, гитарист Slash и басист Дафф Маккаган из Guns N’ Roses, барабанщик Red Hot Chili Peppers Чад Смит, а также Том Морелло, Сэмми Хагар и другие артисты. Организаторы обещают дополнительные сюрпризы, причем состав приглашенных звезд будет различаться в каждый из двух вечеров.

Возвращение Aerosmith стало неожиданностью для поклонников.

Первоначально музыканты рассчитывали возобновить выступления, однако восстановление певца оказалось сложнее, чем предполагалось.

В августе 2024 года Aerosmith объявили о прекращении гастрольной деятельности. Участники группы объяснили, что голос Тайлера не удалось полностью восстановить, несмотря на длительное лечение и усилия врачей.

При этом сам певец не исчез со сцены окончательно. В последующие годы он время от времени участвовал в отдельных музыкальных мероприятиях. В 2025 году Тайлер выступал вместе с другими известными артистами, а Aerosmith выпустили совместный мини-альбом с британским рок-музыкантом Yungblud.

Теперь поклонники смогут вновь увидеть группу на большом концерте. Однако речь пока идет только о двух специальных выступлениях: о возобновлении мирового турне Aerosmith не объявляли.

Aerosmith были основаны в Бостоне в 1970 году и стали одной из самых известных американских рок-групп. Среди их главных хитов - Dream On, Crazy, Cryin’, Walk This Way и I Don’t Want to Miss a Thing.

Продажа билетов на концерты в Hollywood Bowl начнется 10 октября.