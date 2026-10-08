Aerosmith возвращаются на сцену после двухлетнего перерыва: объявлены два больших концерта

Легендарная американская рок-группа Aerosmith объявила о возвращении на сцену спустя два года после решения прекратить гастрольную деятельность из-за серьезной травмы голосовых связок солиста Стивена Тайлера, пишет Los Angeles Times.
Музыканты дадут два специальных концерта в Лос-Анджелесе - 29 октября и 1 ноября, сообщается на официальном сайте группы.
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Выступления пройдут на знаменитой концертной площадке Hollywood Bowl под названием California, Dream On: Aerosmith & Friends. Вместе с Aerosmith на сцену выйдут известные рок-музыканты и приглашенные исполнители.
Среди заявленных участников - группы The Black Crowes, Run-DMC и Heart, певец Билли Айдол, гитарист Slash и басист Дафф Маккаган из Guns N’ Roses, барабанщик Red Hot Chili Peppers Чад Смит, а также Том Морелло, Сэмми Хагар и другие артисты. Организаторы обещают дополнительные сюрпризы, причем состав приглашенных звезд будет различаться в каждый из двух вечеров.
Возвращение Aerosmith стало неожиданностью для поклонников.
В сентябре 2023 года группа была вынуждена прервать прощальный тур Peace Out после того, как Стивен Тайлер получил серьезную травму гортаниЧитайте
Первоначально музыканты рассчитывали возобновить выступления, однако восстановление певца оказалось сложнее, чем предполагалось.
В августе 2024 года Aerosmith объявили о прекращении гастрольной деятельности. Участники группы объяснили, что голос Тайлера не удалось полностью восстановить, несмотря на длительное лечение и усилия врачей.
При этом сам певец не исчез со сцены окончательно. В последующие годы он время от времени участвовал в отдельных музыкальных мероприятиях. В 2025 году Тайлер выступал вместе с другими известными артистами, а Aerosmith выпустили совместный мини-альбом с британским рок-музыкантом Yungblud.
Теперь поклонники смогут вновь увидеть группу на большом концерте. Однако речь пока идет только о двух специальных выступлениях: о возобновлении мирового турне Aerosmith не объявляли.
Aerosmith были основаны в Бостоне в 1970 году и стали одной из самых известных американских рок-групп. Среди их главных хитов - Dream On, Crazy, Cryin’, Walk This Way и I Don’t Want to Miss a Thing.
Продажа билетов на концерты в Hollywood Bowl начнется 10 октября.