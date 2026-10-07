В аэропорту Майами пассажир спрятал 10 живых птиц в нижнее белье - их обнаружили на досмотре

cibercuba.com

В международном аэропорту Майами задержали гражданина Кубы, который пытался провезти в США десять живых певчих птиц, спрятав их в нижнем белье, сообщает CBS News.

Задержанным оказался Альберто Эрнандес Кастильо - гражданин Кубы и постоянный законный житель США. Его арестовали 4 октября после прибытия в Международный аэропорт Майами рейсом из Гаваны.

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Во время проверки пассажирской декларации Кастильо ответил «нет» на все вопросы о наличии животных или других представителей дикой природы. Однако сотрудники Таможенно-пограничной службы США заметили у него странную выпуклость в районе талии и таза, а также обратили внимание на его нервное поведение.

Во время личного досмотра сотрудники обнаружили в нижнем белье мужчины шесть пластиковых трубок. Они были обмотаны скотчем, а отверстия закрыты черной сеткой. Трубки находились в черных карманах, пришитых к нижнему белью.

Внутри находились 10 живых птиц. Восемь из них - небольшие птицы, которые обитают в Центральной и Южной Америке и Карибском бассейне. Еще две - синие дубоносы, певчие птицы, распространенные в Северной Америке.

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Синий дубонос относится к видам, охраняемым в соответствии с Законом США о перелетных птицах 1918 года. Перевозить такие виды без специального разрешения запрещено.

По данным следствия, оба вида птиц часто незаконно ввозят в США для продажи в качестве домашних питомцев или участия в конкурсах пения птиц.

Кастильо заявил, что птицы предназначались для личного использования, а затем воспользовался правом хранить молчание.

Следователи также установили, что мужчина не заполнил необходимые декларации и не получил разрешение Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США.