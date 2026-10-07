В аэропорту Брюсселя в пятницу отменят около 140 рейсов

Около 140 рейсов в аэропорту Брюсселя могут быть отменены в пятницу, 9 октября, из-за общенациональной профсоюзной акции, сообщает Reuters со ссылкой на бельгийские СМИ и информацию аэропорта.

К акции присоединится часть сотрудников компании Alyzia, которая занимается наземным обслуживанием самолетов, в том числе обработкой багажа, уборкой воздушных судов и другими работами.

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По данным Brussels Airport, из-за нехватки персонала в пятницу удастся выполнить примерно половину рейсов, обслуживаемых Alyzia. Другой крупный оператор наземного обслуживания - Aviapartner - в забастовке не участвует, поэтому для обслуживаемых им рейсов перебоев пока не ожидается.

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Среди наиболее затронутых перевозчиков окажется Brussels Airlines. По данным бельгийских СМИ, изменения могут коснуться около 40% рейсов авиакомпании.

Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус своего рейса. Авиакомпании должны непосредственно связаться с клиентами, чьи рейсы будут отменены, и сообщить им о возможных вариантах перелета.