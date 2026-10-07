7 октября 2026, 20:05 Наталья Гудемчук

Туризм в Европе в 2026-м вырастет на 3,1%: новый прогноз WTTC

Туризм в Европе в 2026-м вырастет на 3,1%: новый прогноз WTTC

Сектор путешествий и туризма в Европе в 2026 году вырастет на 3,1%, опередив рост экономики в целом, говорится в новом исследовании Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), представленном на Глобальном саммите организации на Мальте. Об этом сообщает Euronews.

По прогнозу WTTC, европейский туристический рынок покажет лучшие результаты, чем мировой. Ожидается, что глобальный туризм вырастет на 2,5%, несмотря на напряженность на Ближнем Востоке и продолжающийся кризис стоимости жизни.

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Расходы иностранных посетителей в Европе увеличатся на 5,8%. Расходы на отдых вырастут на 3,1%, а на деловые поездки - на 4,2%.

Новые данные представили в первый день 26-го Глобального саммита WTTC FUTU[RE]SET. Ежегодный форум, который называют «Давосом путешествий», собрал более 200 руководителей компаний и представителей властей, а также около 1000 делегатов.

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Президент и генеральный директор WTTC Глория Гевара заявила, что для дальнейшего роста отрасли правительствам необходимо создавать условия для удобных поездок, развивать транспортную связанность и кадры, а также поддерживать устойчивое развитие туризма.

На саммите обсуждают основные проблемы индустрии путешествий, в том числе способы стимулировать ее рост без ущерба для местных сообществ, вопросы устойчивого развития и доступности поездок.

Среди участников форума - бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо, еврокомиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Цицикостас и первый специальный посланник президента США по туризму Ник Адамс.

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