Таиланд намерен ввести налог на выезд из страны: сбор включат в стоимость авиабилетов

The Nation

Министерство финансов Таиланда готовит законопроект о введении налога на выезд из страны. Платить его придется всем авиапассажирам независимо от гражданства, сообщает The Nation.

На первом этапе размер сбора составит 1000 батов (около 25 евро), а в дальнейшем он не сможет превышать 5000 батов. Оплачивать налог необходимо до пересечения границы. Ожидается, что авиакомпании будут включать его в стоимость билетов. За уклонение от уплаты предусмотрен штраф в двойном размере.

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Поначалу налог будет распространяться только на выезд воздушным транспортом. При пересечении сухопутной границы или выезде через морские порты сбор взимать не будут.

От уплаты освободят членов королевской семьи и их окружение, верховного патриарха буддийской сангхи, глав иностранных государств и официальных гостей Таиланда. Льгота также будет действовать для детей младше двух лет, экипажей судов и транзитных пассажиров, которые не покидают специальные зоны аэропорта.

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Власти объясняют инициативу необходимостью эффективнее использовать государственные ресурсы и создавать резервы на случай чрезвычайных ситуаций.

Подобный сбор существовал в Таиланде с 1983 года. В 1986 году его отменили для наземного и морского транспорта, а в 1991 году - для авиасообщения.

Кроме того, Таиланд планирует с 2027 года ввести туристический сбор для иностранцев в размере 450 батов. Сначала его будут взимать с прибывающих самолетами, а позднее - с тех, кто въезжает в страну по суше или морю.