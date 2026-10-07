Нобелевскую премию по химии присудили ученым из Франции и Японии за открытия в органическом синтезе

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2026 году стали французский ученый Анри Б. Каган и японский ученый Кэнсо Соаи. Награду им присудили «за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе».
Председатель Нобелевского комитета по химии Хайнер Линке отметил, что Каган и Соаи нашли решение задачи, которая интересовала ученых более 100 лет: как гомохиральность может возникать спонтанно.
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Первое важное открытие Анри Каган сделал в 1986 году, обнаружив способ управления химическими реакциями. В 1995 году Кэнсо Соаи разработал первую реакцию, которая потенциально могла привести к гомохиральности. В 2003 году ему удалось добиться этого на практике.
Открытия Кагана и Соаи сыграли важную роль в работе химиков, которые разрабатывают реакции для производства лекарственных препаратов.
Лауреаты разделят между собой денежную часть премии в размере 1,2 млн долларов.
В 2026 году предстоит присудить Нобелевскую премию еще в трех категориях.
8 октября объявят обладателя премии по литературе, 9 октября - лауреата премии мира, а 12 октября станет известно имя лауреата премии по экономике.
на фото - Анри Б. Каган и Кэнсо Соаи