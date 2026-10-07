Горящие машины, шипы и стрельба: в Италии сорвалось дерзкое ограбление инкассаторов

На юге Италии вооруженная банда попыталась ограбить инкассаторский автомобиль, устроив засаду прямо на автомагистрали A14. Нападение произошло днем 5 октября между Фоджей и Чериньолой, сообщают ANSA и Rai News.

По данным итальянских СМИ, в нападении участвовали около десяти человек в масках. Их целью стал бронированный автомобиль охранной компании Battistolli, перевозивший крупную сумму денег.

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Чтобы остановить инкассаторов и перекрыть движение, преступники подожгли несколько автомобилей и разбросали по асфальту металлические шипы. Во время нападения прозвучали многочисленные выстрелы.

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Однако ограбление сорвалось. Инкассаторам удалось уйти от нападавших, а преступники скрылись без денег. Три находившихся в бронированном автомобиле охранника не пострадали.

Из-за нападения участок автомагистрали между Foggia Zona Industriale и Cerignola Est пришлось закрыть в обоих направлениях. Движение полностью восстановили только около 4:30 утра следующего дня - примерно через 14 часов после нападения.

Расследованием занимается полиция Фоджи, его координирует окружное управление по борьбе с мафией в Бари.