Франция столкнулась с винным кризисом: производство упадет до минимума за 70 лет

Производство вина во Франции в этом году может сократиться до самого низкого уровня за последние 70 лет из-за жары, засухи и падения спроса на алкоголь, сообщает Bloomberg.

Министерство сельского хозяйства Франции связывает снижение производства с аномальной жарой и засухой, которые уничтожили часть виноградников. Кроме того, во всем мире снижается спрос на алкоголь.

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В текущем сезоне производство вина во Франции составит около 35 млн гектолитров. Это на 2% меньше, чем годом ранее, и на 14% ниже среднего показателя за последние пять лет.

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Подобный спад уже наблюдался в 2024 году, когда неблагоприятные погодные условия также привели к снижению урожая.

В Шампани производство игристого вина может сократиться почти вдвое по сравнению с 2025 годом.

Единственным регионом, который преподнес сюрприз, стал южный Лангедок-Руссийон. Местные виноделы собрали урожай больше, чем прогнозировали эксперты.