Два самолета столкнулись в аэропорту Лос-Анджелеса

Airbus A350 авиакомпании Delta Air Lines готовился к вылету в Токио и рулил к месту взлета, когда законцовкой левого крыла задел хвостовую часть Boeing 777 авиакомпании Air Canada, сообщают Fox News и Los Angeles Times.

Канадский самолет незадолго до этого прибыл из Торонто и в момент столкновения его буксировали к месту стоянки.

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На борту самолета Delta находились 275 пассажиров и 15 членов экипажа. Никто не пострадал.

При столкновении часть законцовки крыла Airbus отломилась и застряла в горизонтальном стабилизаторе Boeing.

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Оба самолета отправлены на техническую проверку. При этом происшествие не повлияло на работу аэропорта в целом - рейсы продолжили выполняться в обычном режиме.

Причины столкновения расследует Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).