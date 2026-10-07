Дорогая энергия, огромные долги и бум ИИ: МВФ предупредил о рисках для мировой экономики

Высокие цены на энергоресурсы, растущие государственные долги и стремительный рост инвестиций в искусственный интеллект создают новые риски для мировой экономики, сообщает Reuters.

Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, выступая в Сингапуре перед ежегодными встречами МВФ и Всемирного банка, которые пройдут на следующей неделе в Бангкоке.

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По словам Георгиевой, сейчас на мировую экономику одновременно воздействуют два противоположных фактора. Дефицит энергоресурсов из-за конфликтов на Ближнем Востоке тормозит экономику и повышает цены, а огромные инвестиции в искусственный интеллект, напротив, стимулируют спрос и рост. Однако этот инвестиционный бум также усиливает инфляционное давление.

Особую проблему представляют цены на энергию. Нефть сейчас стоит около 100 долларов за баррель - значительно больше, чем предполагал МВФ в своих июльских прогнозах. Георгиева предупредила, что даже при улучшении ситуации на Ближнем Востоке дорогая энергия может остаться проблемой еще некоторое время.

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Еще один повод для беспокойства - государственные долги. По оценке МВФ, мировой государственный долг достиг максимального уровня со времен Второй мировой войны и к 2030 году может превысить 100% мирового ВВП. Особенно высока долговая нагрузка в развитых странах.

Отдельно глава МВФ остановилась на искусственном интеллекте. Инвестиции в эту отрасль достигли огромных масштабов и поддерживают экономический рост, однако завышенные ожидания инвесторов могут стать источником нестабильности на финансовых рынках.

При этом МВФ видит в искусственном интеллекте и большой потенциал: при успешном внедрении технологии ИИ способны ежегодно прибавлять до 0,5 процентного пункта к росту мировой экономики. Одновременно странам придется учитывать возможные последствия для рынка труда, кибербезопасности и финансовой стабильности.

Обновленный прогноз развития мировой экономики МВФ представит во время ежегодных встреч в Бангкоке. В июле фонд ожидал роста мировой экономики на 3% в 2026 году и на 3,4% в 2027-м.