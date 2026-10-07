Чехия отказалась от «Евровидения-2027»: денег на конкурс не хватает

eurovision2027.bg

Чехия не будет участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение-2027», который пройдет в болгарском Бургасе. Решение принято из-за пересмотра бюджета общественного вещателя страны, сообщает Česká televize.

«В 2027 году мы не увидим чешский флаг на сцене», - заявили в телекомпании, добавив, что будут болеть за других участников и надеются когда-нибудь вновь встретиться с поклонниками на «Евровидении».

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В Česká televize объяснили, что участие в конкурсе представляет собой масштабный проект, требующий значительных программных, производственных и организационных ресурсов. На фоне продолжающейся корректировки бюджета руководство решило отказаться от участия в 2027 году.

При этом окончательного ухода Чехии из «Евровидения» речь не идет. Вещатель подчеркнул, что решение об участии принимается отдельно для каждого конкурса, поэтому сейчас в компании не готовы говорить, когда страна сможет вернуться.

Отказ происходит на фоне более широких финансовых проблем общественного телевидения.

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Ранее Česká televize сообщало, что изменения системы ее финансирования могут привести к сокращению доходов более чем на миллиард чешских крон в год и затронуть производство программ, инвестпроекты и региональное вещание.

Последний на сегодняшний день представитель Чехии Даниэль Жижка выступал на «Евровидении-2026» в Вене с песней Crossroads и занял 16-е место.

«Евровидение-2027» пройдет в Бургасе после первой в истории победы Болгарии на конкурсе. В мае 2026 года певица DARA выиграла соревнование в Вене с песней Bangaranga.

Полуфиналы следующего конкурса состоятся 11 и 13 мая, финал - 15 мая 2027 года. Шоу примет Arena Burgas, открытая в 2023 году.

На снимке: Arena Burgas.